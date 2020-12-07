全球視訊採購大會-臺灣五金手工具 耶誕節前再衝一波商機

2020歲末年終「全球視訊採購大會」，第三彈聚焦「臺灣五金手工具」產業，將於12月9日在臺北世貿一館2樓會議室熱鬧登場。鑑於本場次五金聚落所在的中部廠商報名熱絡，同場將加開臺北及臺中同步洽談，是繼「全球採購大會」因疫情首次線上開辦以來，首創串接北中兩地同時洽談的先例。

外貿協會表示，疫情下，全球房市卻銷售長紅帶動營建業蓬勃發展，歐美市場DIY需求旺盛，預估2020-2024年全球手工具市場規模將成長2,620億美元。臺灣手工具產業上下游供應鏈完整，逾七成業者座落在中部地區，每年除創造40億美元產值，更為我國賺進40億美元外匯，穩居全球第二大出口國，於全球手工具市場執牛耳地位。今（2020）年我國手工具產業受疫情逆襲，1-10月出口雖較去年同期衰退3.6％，但對兩大出口市場美國以及中國大陸皆維持6.6％、5.9％正成長，顯見美、中對我手工具需求殷切。

此次「五金手工具」場針對各式手工具、扣件、水五金、建材與DIY產品以及園藝與戶外用品等廣邀全球買主對我視訊採購，自開放報名以來，短短一個月已成功吸引全球36國逾130家買主共襄盛舉，其中歐美日以及中國大陸等地買主占比近六成，不乏年營業額逾10億美元大型買主，包含美國Wesco Distribution，主要經營建材、供應鏈管理以及物流服務，本次對MIT汽修工具、五金扣件等工業用品展現濃厚興趣；美國建材及DIY用品供應商Ace Hardware，擬對我採購園藝用品及配件；德國老牌扣件商F. REYHER，欲對我採購六角螺絲螺帽；墨西哥知名扣件進口商Industrias Bralle S.A. de C.V.，欲自我進口門閂、絞鏈以及抽屜滑軌等五金用品；日本大型Home Center港南商事（Kohnan Shoji），本次採購品項包括園藝與衛浴用品等。

「2020全球視訊採購大會」三部曲現正如火如荼進行，甫結束的「科技防疫x數位防疫」以及「綠色產品暨綠能」場成果豐碩，成功協助國內業者突破疫情桎梏，橋接國際買主，爭取採購商機。「五金手工具」場預期延續上兩場的態勢，為今年採購大會標註完美的休止符。