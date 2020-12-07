羅芙奧2020秋拍「薈萃國際：現代與當代藝術」斬獲1.46億

美國藝術家艾迪•馬丁內斯（Eddie MARTINEZ）2015年創作抽象畫作「無題」，經激烈競價最終以 NTD 41,760,000 (USD 1,465,263)成交。圖／羅芙奧提供

羅芙奧2020秋季拍賣會「薈萃國際：現代與當代藝術」專場於12月5日百件拍品圓滿收槌，成交金額達新台幣一億四千六百萬 (USD 5,121,684)。

美國藝術家艾迪•馬丁內斯（Eddie MARTINEZ）表現亮眼，兩件作品均突破高預估同時以破千萬之姿創下佳績，封面拍品《無題》2015年創作抽象畫作，經激烈的競價最終以 NTD 41,760,000 (USD 1,465,263)成交，為馬丁內斯全球拍場第二高價紀錄。另一件花卉題材畫作《無題（盆花）》衝破高預估，成交價NTD 24,000,000（USD 842,105) 也寫下藝術家花卉題材第一紀錄。西班牙炙熱的當代藝術家哈維爾（Javier CALLEJA）《綠日紅字》也在幾十口競價後突破預估價兩倍多，NTD 18,600,000 (USD 652,632) 成交，刷新藝術家全球拍場新紀錄。

日本當代藝術專區，六角彩子《打盹兒》八號精緻畫作，起拍價台幣32萬，現場與電話競標蜂擁而上，近三十口激烈競價不斷，最終以台幣260萬，超越高預估五倍之多響亮敲槌，含買方佣金成交金額達台幣312萬；2017年創作圓形畫作《女孩大步向前》直徑130公分以高預估台幣600萬成交。奈良美智《我想成為一個文化吸血鬼!》書面與現場多方競價，以台幣816萬成交。山本麻友香《坦克男孩》低預估台幣36萬，現場與海外委託競價爭鋒，最終電話競投得標，以台幣96萬成交，擠進藝術家個人拍場前三紀錄。

潮流藝術版塊：SPACE INVADER《魔方主義紅色小精靈》一槌定音，為魔方主義系列最高價台幣720萬成交，同時寫下藝術家全球第五高紀錄。KAWS《無題》1990年代經典骷髏頭畫作以台幣204萬成交。拍前詢問度飆高，藍色BFF Seeing 座燈以台幣168萬成交。塗鴉先生《彩虹》鮮黃底色與黑色線條對比強烈，受到現場買家熱烈競價，順利以台幣78萬成交。另一位，近期活躍於各大藝術博覽會與拍場的西班牙藝術家艾德加•普連斯（Edgar PLANS）《球王比利》可愛生動的原創人物，擄獲各方藏家的競投，最後以台幣78萬元，寫下藝術家全球新紀錄。

經典大師系列，具體派領銜藝術家：白髮一雄《妙樂》全篇幅朱紅帶金色彩，競標者以台幣1,200萬成交喜迎傑作。同期以波點、電流線條創作聞名，女性抽象藝術家田中敦子，其個人舊藏《D45. 1986-D2》紙本畫作，以台幣300萬順利成交。美譽爲「巴黎之子」莫里斯•尤特里羅，其水粉紙本《薩努瓦的羅澤大街》清新雅致，首次上拍專場，立即獲得藏家青睞以台幣180萬元成交。安德烈•布拉吉利《林間彩姿》駟馬奔騰美意，四號小尺幅畫作以高單價台幣55萬元成交。

另有多位當代藝術家表現亦不俗，如中田郁美《沒有生氣》藝術家手工木框小畫作，以低預估七倍之價格成交，點亮拍場焦點。劉野《誰害怕Ｌ夫人？》大型絲網版畫，也是多方競逐目標品項，起拍價台幣24萬，最終以近台幣一百萬元成績，藝術家全球版畫系列第二高價完美成交。

羅芙奧國際藝術部總經理陳惠黛表示：「2020秋拍在很短的時間內籌辦，感謝各界藏家的信賴委託，以及團隊精心策劃主題，拍場呈現一新耳目，我們對此次的結果感到滿意。展望新年度能與更多藏家交流，並期許開創藝術拍賣市場新局。」