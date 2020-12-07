墨君堂‧黃慶源現代美術館「歲月靜好‧彩墨創作展」展出中

藝術家黃慶源作品「九份山城尋夢」69x69cm。徜徉自然美景與歷史人文之間，漫步九份體驗山城之美，細數山城的過往，回憶變得沒有休止的綿延好長好長。圖／墨君堂提供

藝術家黃慶源近年來在兩岸穿梭，盡一份專業畫家的責任，在兩岸完成一般畫家難有的作品，特在基隆市長庚情人湖院區舉辦「歲月靜好-彩墨創作展」，展至2021年2月15日止。

黃慶源1957年生, 台灣嘉義人六腳鄉的小農莊，自幼喜書畫，師事黃磊生教授其取之不盡的創作靈感。,加拿大皇家大學藝術管理碩士、台灣藝術大學藝術碩士; 現任社團法人台北市長遠畫藝學會理事長，臺灣傳統基金會董事，「傳統新韻」當代名家美展策展人，榮獲第十六屆全球華人文化藝術薪傳獎等; 於中國大陸、美、加、義、日一、韓、香港、新加坡、馬來西亞等國內外文化中心美術館個展三十餘次、交流聯展百餘。出版黃慶源畫集十集, 長遠畫集六集。

大自然的美景永遠是令人流連忘返，而對一個藝術工作者，其心思較常人敏感和細膩，則更是難以抗拒它的誘惑，去面對山真水，心領神會，這是做為一個山水畫創作者的重要過程。和多數的台灣畫家一樣，黃慶源也是學習中原移植的水墨傳統，進而悟道，始有出神入化的筆墨功夫；不僅融合了南北宗山水畫的優良傳統技法，更在用水用墨及色彩的境界裡努力探索，使作品推登峰造極之化境；在選題命義上更注入了人文思想和如幻的韻律，閃耀著奔放的光芒，使水墨畫不再只是風景，而是靈動的詩情；使觀者充份享受在怡然的夢境，充滿溫馨和向上的力量，牽動天涯思懷，回到天真爛漫的真情世界裡。

元陽的哈尼梯田是中國最神奇的景觀之一，往往讓人有驚艷的感覺；一山一水一朝一夕，讓自己安靜地走，太近了，厭倦；太遠了，陌生；能不能留住你，切莫走遠。 還有鶴舞 90x180cm仙鶴歌舞悠揚婆娑，白頭偕老，這一片吉兆景象，會有多麼美麗 ? 草長的感情，蘆花點燃了沼澤濕地的意念，只有丹頂鶴穿梭回望。

墨君堂‧黃慶源現代美術館「歲月靜好‧彩墨創作展」資訊

展出時間：2020/11/14-2021/2/15

展出地點：墨君堂‧黃慶源現代美術館

地址：基隆市基金一路208巷159號

預約電話：02-2431-5399