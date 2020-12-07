亮宇油封雙喜臨門 獲二大獎肯定

專業製造汽機車、機械用油封的亮宇油封公司，創立42年來，秉持 「卓越品質．不斷創新進步」目標，成功以自創品牌「LYO」和OEM雙軌策略行銷全球五大洲，在國際間建立優質品牌形象。為追求企業永續經營，亮宇油封在多年前便超前部署，導入數位轉型與智慧製造，不僅提高管理效能與人均產值，更因此降低成本，大幅提升競爭優勢，在今年同時勇奪國家品牌玉山獎與台中市金手獎二項殊榮，經營績效獲得各界肯定。

亮宇油封屹立大肚山麓，40多年來默默為產業貢獻一己之力，是台灣機械業成為兆元產業的功臣之一，亮宇油封董事長陳春甘回想當時創業初期蓽路藍縷相當艱辛，她說，公司草創初期，因資金不夠雄厚，一有現金就買設備、買材料，所以常常三餐不濟，所幸當時和前董事長及員工們一同努力，在技術面不斷累積突破自我，開發更精密的模具，並研發更具前瞻性的橡膠材料，才有今天的小小成就，能夠獲得國家品牌玉山獎與台中市金手獎，是對亮宇油封全體經營團隊最大的肯定與鼓勵。

亮宇油封榮獲第17屆國家品牌玉山獎，接受副總統賴清德頒奬。圖／業者提供

在油封製造產業中最重要的就是模具製造，為了能提供更完整、更齊全的產品，亮宇已經開發了超過2萬個模具，這在業界是相當難得的數字，陳春甘說，油封的種類又多又雜，開發這麼多模具雖然成本很高，但是讓亮宇油封有更堅強的接單能力，尤其現在產業的特性是少量多樣，更有彈性的生產線，絕對是提高競爭力的關鍵

亮宇油封專業製造汽機車、機械用油封，產品銷售遍及世界各地，其中80%外銷歐美地區。圖／業者提供

為了管理這麼多模具，同時提升整體營運效能，亮宇油封5-6年前開始著手進行數位轉型並導入智慧製造，透過ERP、MES等系統軟體，支援管理上中游20~30家原材料、加工等供應商安裝與排程應用。同時透過智慧化的自動化排程系統，經由電腦安排原物料、工件依序進廠和上線時間，確保在現今產業多樣少量生產型態下，仍可順暢生產，不僅讓員工人均產值從6年前約500件，提升到700~900件，同時客製化設計能力也大幅提升，對全球佈局接單大有助益。

亮宇油封今年勇奪國家品牌玉山獎與台中市金手獎，經營績效獲得各界肯定。圖／業者提供

今年來因為新冠疫情，油封市場大受衝擊，不過亮宇影響不大，主要是因為亮宇以高品質為主要訴求，多年來歐美許多大型車廠皆指定採用，陳春甘說，這幾年我們引進全系列精密檢驗儀器，將各種管理資訊結合品質保證體系，自研發設計、開發模具、原料採購管理、製程品質管制，到成品驗收、包裝、倉儲等，均落實於日常工作中以確保品質。國外客戶都對亮宇的品質相當有信心，有時為了節省時間，不用品檢，因為亮宇會為他們做第一線的嚴格把關。