2020臺灣國際農業週創造2400萬美元商機

為期3天的「2020臺灣智慧農業週」5日圓滿閉幕，本展邀集來自14國線上及實體共218家參展商，吸引將近21,000人次參觀。現場買家來自澳洲、比利時、加拿大、印尼、日本、約旦、寮國、中國大陸、馬來西亞、緬甸、西班牙等國，展覽期間完成55組線上買家線下買主精準媒合會，預期促成商機美金2,400萬元。

為提高展覽成交率，主辦單位貿有公司於展前30天即開啟線上展覽平台，利用網路跨越時間與空間距離的限制，串連買家與賣家。線上註冊買家來自24國共計417家並300多次的線上洽談。在國際嚴峻疫情挑戰下，拓展臺灣農業科技國際能見度與競爭力，促成買氣。

「科技接軌，翻轉農業大未來！」為了洞悉實踐未來農業樣貌，本展特地廣邀產官學界辦理多場主題論壇及研討會，3天活動總吸引參加人數超過1000人次。

農業展參展商大茂科技公司於貴賓導覽中説明其產品無人機。圖／貿有展覽公司提供

由國立海大，英國水產養殖雜誌與主辦大會共同辦理「第一屆海水魚養殖論壇」邀請海外九國重量級講師，規模盛大史上之最。另由行政院農業委員會指導，台灣經濟研究院生物科技產業研究中心辦理「智慧農業跨域科技應用論壇」，邀請國內外智慧科技農民分享其數位化經驗、展現科技成果及新興跨域解決方案與應用實例，描繪如何由智慧生產邁向數位服務大未來，加速我國農業智慧化升級，受到參與者熱烈回響。

展覽期間主辦單位特地擴大邀請農漁業及青農團體到場，參觀農業技術，畜禽技術及農業冷鏈各主題展區，深化農漁畜生產者與技術服務提供者相互交流與促進產業合作關係，創造上中下游供應鏈無窮商機，為農業新願景注入新活力。