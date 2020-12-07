大數據監測睡眠障礙 曾育弘醫師率領講師團隊出席台灣亞洲植牙醫學會APAID年會

全台有許多民眾有打呼困擾，但打呼並非太累，往往，嚴重的打呼其實對健康是一大威脅，有時睡到一半好像會呼吸停止，呼聲震天，要注意這可能患有睡眠呼吸中止症。是指在睡眠期間，呼吸會因肌肉老化、軟顎或懸雍垂鬆弛造成塌陷，造成呼吸道狹窄產生呼聲，若呼吸道出現阻塞，呼吸不順甚至中止，導致睡眠紊亂。根據統計，台灣有中重度睡眠呼吸中止的男性可能高達百萬人。

台灣亞洲植牙醫學會APAID年會在12月6日舉行，著重探討這個問題。台灣亞洲植牙醫學會第一第二屆理事長曾育弘，今年受邀出席研討。曾育弘認為，以往臨床上許多患者都因為可能必須開刀治療而感到畏縮，現在只要結合各專科醫師，就能以平台的方式，依據患者病情嚴重程度的不同，找出真正原因，提升民眾治療意願。

曾育弘醫師說，目前台灣在睡眠門診的排檢時間約1~2個月，而且要到睡眠中心入住1天來進行檢測，約15~20天後拿到報告。這樣的排檢時間門檻過高，接受度差，也導致國人對於打呼等睡眠障礙缺乏意識.。而現在只要橫向結合耳鼻喉科、口腔顎面外科、牙科、麻醉科等專科醫師，民眾透過合作的牙醫診所在家進行居家睡眠檢查，配戴檢測最短一天，靠著先進監測技術，並結合大數據呈現報告，準確性高，也是未來趨勢。

參與此次年會的耳鼻喉科徐英碩醫師表示，十分樂見牙科與睡眠領域結合，甚至可以在睡眠內視鏡檢查過程中，和牙科醫師合作，找出佩戴牙套的最適合舒服的角度跟高度，增加牙套治療的效果和滿意度。同時，睡眠檢查OK繃配合睡眠內視鏡，可說是近代精準醫療打呼睡眠呼吸中止症的最重要突破，醫師們如果能掌握這些檢查的技巧，將能造福更多需要被幫助的民眾！

而台灣亞洲植牙醫學會APAID理事長高宇鋒醫師則表示：顎骨位置異常造成的呼吸道狹窄，合併咽喉構造老化、變異引起的打鼾問題，是困擾許多人的健康無形殺手。因此，如何診斷患者的呼吸道狹窄程度，進而提供個人化設計的止鼾牙套或治療轉介，是植牙醫師可以為植牙患者改善生活品質的診療服務。

據臨床數據統計，患有阻塞型睡眠呼吸中止症患者有高比例的高血壓、心血管疾病及腦中風的危險因子。而血含氧量不足，將使心臟增加心跳頻率和心臟收縮力，造成負擔變大，不可不慎。