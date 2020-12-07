能源局舉辦服務業節約能源聯合成果發表會

推動服務業節能及提升能源使用效率，經濟部能源局日前舉辦109年度服務業節約能源聯合成果發表會，能源局副局長李君禮頒證表揚自願性節能與建置ISO/CNS 50001且績效卓著之績優單位。今年獲獎單位累積節電率平均高達11.7％，約節省1億7,798萬度電，能源管理系統成果豐碩。

本次聯合成果發表會特別表彰自106年及107年起，宣誓自願推動節約能源屬服務業之集團企業20家，頒發「自願性節能績效卓著獎」；在能源局與輔導團隊提供一系列教育訓練、技術培訓及複製成功案例下，包含五大服務業與電影業等20家集團企業總部，以實際行動響應節能政策及展現決心，逐步推廣至所轄176個分公司或營業據點。原設定2~ 3年節電率2~5％之目標，實際執行成果之累積節電率平均高達11.7％，約節省1億7,798萬度電、相當於節省5億2,533萬元。

今年度有15家企業，包含學校、醫院、金融業，在能源局協助下，導入ISO/CNS 50001能源管理系統國際標準，透過PDCA管理循環手法，建立程序文件與規範，訂定節能管理目標，並提出共57項行動計畫，預估節電量近598萬度、相當於節省1,460萬元。

為深化地方節能服務能量，服務中小型能源用戶，能源局與大專院校合作設置了15個節能診斷服務中心（EDC），5年來培育了434位青年人才，累積已服務超過1,278家產業中小能源用戶，預估總節電6,237萬度、相當於節省2億6,474萬元。

能源局強調，希望藉由本次活動舉辦，讓服務業在節能之努力及貢獻被各界看到，優良案例也得以透過後續的觀摩與學習逐步擴散並發揮效益。服務業節約能源相關服務訊息，歡迎至「服務業節能服務網」(https://www.ecct.org.tw/)查詢。