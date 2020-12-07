全台最大「MBC天使俱樂部」2020台北金融博覽會大放異彩

期許打造台灣成為亞洲的天使投資聖地

全台會員規模最大的「MBC天使俱樂部」受邀參與2020台北金融博覽會，在短短三天博覽會展期間創造了超過上千人預約諮詢，由此可見天使投資已經是資產配置中不可或缺的一個環節，且創投在台灣為近年最夯的投資議題之一，「MBC天使俱樂部」扭轉過去創投印象，不只限於政商名流及富豪的投資，一般普羅大眾上班族都能參與，現場民眾諮詢不斷，於2020台北金融博覽會大放異彩。

「MBC天使俱樂部」展區現場民眾諮詢不斷，在2020台北金融博覽會大放異彩。圖/業者提供

近年非常火紅的「天使俱樂部」為何如此有吸引力？「天使投資」不僅是找出各行各業有高度潛在價值的新創產業，還要成為他們背後的支持者，也就是幕後的老闆，因此還能直接接觸「業內菁英人才」與眾多的「資方人脈網路」，更重要的是，比起一般現金流投資更多了資本利得的機會。另外在過去，天使俱樂部只有「政商名流、名校菁英、有錢富豪、特殊背景」才有條件能夠參與，可以說是菁英聚集地，而經由「MBC多元商」多年努力，天使投資不再遙不可及。

「MBC天使俱樂部」展區專業人員，悉心為民眾說明創投QA。圖/業者提供

據調查，MBC天使俱樂部入會要經過財力審查，在台已有超過350位天使投資人會員，目前是台灣最大天使投資社群，海內外合計超過千位，投資總額接近三億新台幣，且不同於大多數投資機構只投資高科技或電子產業，MBC天使俱樂部以消費性產業升級為主，並且協助企業踏入東南亞等高成長市場，提升企業國際能見度，也創造更大的市場規模，幫助投資人與企業達成共贏。

而國內知名大專院校，擁有自己的天使俱樂部組織跟培育新創的育成中心，但大多需要校友身分，有意的民眾要參與也屬不易。MBC多元商創辦人林俊洲表示：「MBC天使俱樂部除了幫助投資人與企業家創造共贏之外，也讓投資人在累積財富之虞更能享受輕鬆的成功生活，也不定期邀請投資人與我們共同投入社會公益，達成取之於社會用之於社會的良性循環，我們期許台灣能夠成為亞洲的天使聖地。」