南山人壽YOUNG光運動節 千人一起動起來

南山人壽致力推動保險從事後理賠走向事前預防的健康促進觀念，協助民眾越來越健康，繼去年在臺北市立動物園舉辦萬人健走活動，今年12月5日再度在臺中市政公園舉辦「2020南山YOUNG光運動節」戶外運動競賽，一共吸引超過上千位民眾熱情參加，盼藉此活動號召民眾動起來，一起BAM年輕。整場活動在南山人壽代理總經理范文偉及臺中市大家長盧秀燕市長親自主持啟動儀式下揭開序幕，與民眾一同體驗運動健康新理念，一起邁向健康減齡的目標。

活動一開始，就吸引眾多民眾參與，現場除設置30臺投籃機及近百臺的飛輪競速體驗外，也有年輕人最愛的3對3籃球及棒球九宮格投準挑戰，酷跑接力賽更是當日大小朋友爭相挑戰的熱門項目，現場充滿了歡樂的笑聲；此外，南山人壽也同步推廣可幫助民眾健康減齡的「BAM活力洋溢APP」及設置互動拍照區，讓活動現場充滿年輕活力及幸福氛圍，每個人臉上都洋溢著滿足的笑容。

臺中市長盧秀燕表示，臺中是一個最安全且安心的宜居城市，持續推廣酷運動，打造酷城市，健康是首要條件，並同步提升市民生活品質，穩步實踐「富市臺中、新好生活」的願景，讓市民幸福有感。

南山人壽代理總經理范文偉表示，舉辦「南山YOUNG光運動節」的目的是希望讓民眾在繁重工作之餘，能夠藉由運動獲得健康，並在假日與家人一同走出戶外，享受更健康的樂活生活。很開心看到這麼多民眾一同齊心參與，也希望透過這樣的活動，幫助大家健康減齡，越變越健康年輕。參與的民眾對活動也給予肯定並表示，YOUNG光運動節除了可以增進親友間互動外，也能釋放身體活力，希望能有機會再次參與。

南山人壽也邀請台啤籃球隊教練王建惟及統一獅隊球星陳傑憲一同參與現場活動。王建惟在現場組隊參加3對3籃球賽，把籃球戰略與得分技巧同步分享給參賽的隊員；陳傑憲也展現陳四爺的魅力，在跑壘及九宮格的棒球活動中，與民眾一起同樂。

南山人壽去年與Garmin及法國再保險集團SCOR Global Life攜手倡議減齡宣言，邀請民眾下載使用「BAM活力洋溢 APP」，藉助5項指標(步數、動態卡路里、BMI、靜止心率、睡眠時數)，了解生理年齡變化，協助民眾養成良好運動習慣，今年更升級成2.0版，一鍵就可揪團做伙，一起走路BAM健康，讓民眾都能健康減齡。特別的是，此次不僅邀請民眾一起BAM健康，也同步發起集步做公益活動，在12/5至12/13期間，只要共同齊步走出2億步的目標，南山人壽將捐出新臺幣20萬元，資助臺中市自由國小雙崎校區孩童圓棒球夢，當日也邀請球星陳傑憲與自由國小小球員一同展現運動活力，小球員看到偶像都相當開心，陳傑憲也親自在場邊指導，以前輩的身分勉勵小球員，要好好享受快樂打球的時光。

此外，新冠肺炎疫情國內仍有境外移入案例傳出，南山人壽也提醒，透過「BAM活力洋溢」APP，可估算出生理年齡及減齡成果，鼓勵民眾養成良好運動習慣，外出運動可到空曠的戶外區域進行，協助民眾維持健康體況，擴大民眾自主健康管理。