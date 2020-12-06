冬季宜蘭就該這樣玩！

熱門活動Non-Stop，搭配套票衝一波！

正值年末入冬之際，宜蘭縣政府一連舉辦「冬戀蘭陽溫泉季」、「壯圍沙丘地景藝術節」等一系列熱門觀光活動，就是要讓民眾體驗不一樣的冬季宜蘭！從民俗活動到風景區的嘉年華都有，今年更因為龜山島的牛奶海、礁溪抹茶山、及近年來多部電影戲劇於五結的利澤老街、利生醫院取景，都成為了討論度非常高的熱門景點話題。

著名的「礁溪溫泉公園」位於礁溪線，在綠意環繞下，有種樹林中做森林浴的氛圍。

宜蘭縣政府在交通觀光上也非常貼心，11月起推出以公共運輸結合在地農遊體驗，來進行台灣好行套票主題規劃，在宜蘭縣轄內有四線臺灣好行，分別為東北角海岸線、壯圍沙丘線、礁溪線、冬山河線，亦有假日行駛的景點接駁公車，共同串聯宜蘭縣內各處景點，讓所有縣民及遊客能善加利用公共運輸，一起乘坐台灣好行遊覽宜蘭鄉鎮特色風光。

由三層瀑布組成的「五峰旗瀑布」位於礁溪線，最下層瀑布有自然形成的小水潭。

「蘭陽農情．宜蘭好行」-台灣好行專車秋冬新裝記者會也在11月27日羅東轉運站正式登場，宜蘭縣長林姿妙也在記者會上宣傳已推出礁溪線的【宜蘭棗樂趣】、【暖湯雙人輕旅】及冬山河線【農情時光】、【雙人夜宿農旅】四種套票，內容包含宜富金棗果園、橘之鄉蜜餞觀光工廠、森林風呂泡湯、星源茶園、青出宜蘭合作社…等，並結合多家優質宜蘭在地飯店、民宿，要讓民眾從公車的慢活視野，深入從泡湯、採茶、種菜、插秧、嘗金棗、賞銀柳、玩拓印…等體驗 ，感受濃濃在地蘭陽風情。

位於冬山河線的「利澤老街」保留了古早老街特色，同時也是電視劇「我的婆婆」取景地。

無論是要來宜蘭參加熱鬧的祭典節慶活動，或是來場說走就走的宜蘭冬季小旅行、體驗蘭陽農遊樂親子活動，搭配套票行程，輕鬆規劃又經濟實惠，讓你從市區到郊區、郊區到市區輕鬆轉乘，悠遊自在的穿梭在宜蘭鄉鎮風光。「蘭陽風情．雙線暢行」礁溪線【宜蘭棗樂趣】、冬山河線【農情時光】、【雙人夜宿農旅】即日至2021/05/31止，在「台灣好玩卡」開始販售。

套票資訊連結：https://yilan.funcard.com.tw/tour/listAll，「蘭陽風情．雙線暢行」礁溪線【暖湯雙人輕旅】即日至2021/05/31止，在「KKDAY」開始販售。 套票資訊連結：https://m.kkday.com/zh-tw/product/104703