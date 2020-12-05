暖時逸旅 讓您體會府城舊時米街風情

暖時位於新美街與郡緯街交叉口，除了讓旅人能在旅途上有個歸宿外，也把府城中西區與新美街(舊稱『米街』)的美好歷史與回憶呈現給旅人們，像是米袋、漁網、塌塌米…等，館內各樓層運用了台語諧音將此些元素描繪出來，再用文字描述其故事原委。新美街的象徵不止於此，日後暖時逸旅會再增加更多的元素，讓旅客們能更加了解舊城米街的動人故事。

暖時逸旅過去也是古早五條港【佛頭港】與【新港墘港】之交界位置，這 5 條港所形成的繁榮街道，形成了最有歷史紋理的中西區。進入暖時，抬頭即可看到條彎延的造型天花設計，這是象徵新港墘港流經郡緯街，至新美街止，而各式、各類乾燥花，則代表了古時當地仕紳、人潮，與各類漁船、商家，以呈現古早新港墘港周遭的豐富市景。

踏出暖時逸旅的大門，轉身就是舊時熙來攘往的米街(新美街)，走在新舊交織的街道，彷彿能聞到古時暖心的米香，若有幸遇上新美街的老職人，不妨聽聽他訴說，那南國和煦陽光養出的稻米與府城人的故事。作為故事的出發點，暖時周圍就是台南最有味的數條街區，走路約3分鐘即可到達赤崁樓、祀典武廟，享受其展現出的明清官方隆重氣勢，此外，也可選擇同樣步行3-5分鐘可到達的國華街、 60年代永樂市場、成功路上的鴨母寮市場、民族路上的石精臼、海安路上的水仙宮市場，體驗府城各類美食小吃及仕紳們無甜不歡的地道味道，走完門前的西門路，就走完台南的古往今來，從小西門、大菜市與藍晒圖 。

暖時逸旅首重「溫度」與「真摯服務」，提供給旅客的是一份溫暖又不失專業的住宿體驗。

【暖】讓您體會蘊含府城人情熱絡的服務

【時】讓旅人們感受跨越時空的古早米街回憶與人文風情

【逸】的閒適，與你漫步巷弄，聽聽耆老娓娓道來的傳說故事

【旅】回到旅宿本位，舒適的空間蘊養再出發的體力

【暖時逸旅 SOMER】把兒時回憶的點滴化成裡裡外外動人的細節，引領旅人再出發。 「一種米，養百種人生」從米街開始，SOMER要帶給你，無限的熱情，聽不完的府城故事從中找到旅程出發的線索! 「一種美，走出百種旅程」回到 SOMER，貼心舒適的旅宿，讓你細數一日走來，那不忍離開的精彩畫面，無可取代你的專屬旅途。