桃竹苗分署「原夢飛翔 職達美好」展現原住民就業力！

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手新竹縣政府，以及竹東鎮、關西鎮、五峰鄉、尖石鄉公所等單位共同辦理「2020原住民就業促進成果嘉年華-原夢飛翔，職達美好」，於12/5在新竹縣竹東鎮頭前溪生態公園熱鬧展開，吸引上千名民眾共襄盛舉，歡慶職訓就服成果滿滿豐收！

活動由傳源文化藝術團帶來的精彩樂舞揭開序幕，並帶領現場長官及貴賓跳起大圍舞，展示政府與民眾同在一心的凝聚力。現場共超過30個桃竹苗分署輔導的原住民單位設攤，規劃職訓就服成果、特色美食、趣味體驗三大攤區，展示「職業訓練」、「就業服務」、「多元培力就業」、「創業服務」等輔導成果，除提供各種原住民特色美食、飲品外，還有許多寓教於樂的DIY實作體驗等，藉以讓民眾了解各項服務與資源，並用趣味的方式體驗原住民傳統文化及生活方式。勞動力發展署王玉珊主任秘書致詞時表示∶「政府非常重視原住民族群的就業發展，投入相當多的資源，並針對個人的興趣及特質開辦職訓課程，也鼓勵他們能夠回鄉創業，提升在地勞動力的發展，透過中央及地方各機關長期的輔導，協助原住民朋友充實個人就業力，改善原住民族群的就業環境、機會。」

活動現場可體驗泰雅族文面，是能力及榮耀的代表。圖/桃竹苗分署提供

另外，竹東在地的矽格股份有限公司，以及力佑國際營造股份有限公司兩家友善企業也受邀於現場提供就業媒合服務，還有其他像是製造類、生醫類職缺，總計超過400個工作機會，為有求職需要的朋友提供實質服務，也讓整個活動別具意義。

桃竹苗分署長賴家仁表示，本次活動除了呈現原住民族群堅強的就業力外，也呼籲大家能夠善加使用政府資源，讓政府的職訓就服資源能夠更貼近民眾、相關資訊更加普及，成為民眾在職涯發展上的堅強後盾。