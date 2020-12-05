中華企經會舉辦38屆國家傑出經理獎頒獎

社團法人中華民國企業經理協進會12月5日在圓山飯店舉行第38屆【國家傑出經理獎】、第14屆【國家卓越成就獎】、第5屆【國家傑出執行長獎】頒獎典禮。協進會理事長郭智輝期許與得獎人攜手同行，為提升企業績效、發掘管理人才共同努力；相互扶持、彼此合作，創造屬於中華企經會全體夥伴的永續未來。

郭智輝指出，中華企經會1983年起舉辦國家傑出經理獎，表揚企業優秀的專業人員，舉辦至今一共選出485位傑出的專業經理，為了彰顯對國家社會有卓越貢獻的企業領導人、企經會2007年增設國家卓越成就，至今共推舉了27位得獎人，2016年再增設國家傑出執行長獎，表揚企業或組織的優秀經營者，至今選出7位得獎，每一位得獎人都是企業決策經營之表率，為社會服務作出貢獻。

企經會理事長郭智輝表示，培訓優秀的管理人才，表揚傑出的經理主管，是中華企經會未來努力的使命。圖／黃台中

受邀擔任頒獎人的立法院長游錫堃指出，在蔡英文總統行政團隊領導下，面對新冠肺炎肆虐的情況，我們的經濟還能夠成長，是非常的不容易，游錫堃期勉得獎人在未來變幻莫測的環境，變動多元的國際商場裡，要有風險控管的意識，也讚許得獎人都是為台灣拚經濟的幕後功臣。

立法院長游錫堃讚許得獎人是台灣拚經濟的幕後功臣。圖／黃台中

中華民國企業經理協進會1963年成立，是國內規模最大、歷史最悠久、活動最多、知名度最亮麗的工商專業經理人(Professional Managers)社團。自1983年起，每年舉辦【國家傑出經理獎】選拔，從擔任總經理、生產、行銷、研發、財務、人資、資訊等各個不同職務的專業經理人中，選出1至2位進行公開的表揚。活動舉辦至今，總共38屆共選出485位國家傑出經理。

為表揚經營有成，對社會發展有卓越貢獻的企業領導人，中華企經會自2007年增設【國家卓越成就獎】，由該會組成小組，主動推舉具卓越貢獻者，至今14屆也選出27位得獎者。歷年獲頒【國家卓越成就獎】的得獎人有聯電集團副董事長宣明智、華碩電子公司董事長施崇棠、昱晶能源科技董事長潘文炎、潤泰創新董事長劉忠賢、上銀科技董事長卓永財、信義房屋董事長周俊吉、光寶集團執行長陳廣中、豐群投資董事長張宏嘉，得獎人帶領旗下的集團與企業共同創造出不凡的佳績。

中華企經會在2016年再增設【國家傑出執行長獎】，至今5屆共選出環球晶圓董事長徐秀蘭、玉山金控總經理黃男州等7位得獎人，獲獎者對國家、社會、企業做出了卓越的貢獻，獲獎實至名歸。

今年榮頒【國家卓越成就獎】的兩位得獎人，一位是曾經當選傑出經理超過10年，領導企業有卓著貢獻的晶達光電董事長李英珍，另一位雖未曾參與【國家傑出經理獎】選拔，但獲社會公認經營管理績效良好的佳世達董事長陳其宏，兩位獲獎人的卓越成就，是全國專業經理人及企業領導人學習的典範。