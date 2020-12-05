第一屆海水魚養殖技術國際論壇探討水產養殖新知與經驗

臺灣國際漁業展（TIFSS）12月3日至5日在台北南港展覽館一館舉行，為增進國際與臺灣產學界互動，加強國內外水產養殖現況與技術切磋，貿有展覽公司攜手國立臺灣海洋大學、國際知名水產養殖專業媒體AQUAFEED UK合作，在4日舉辦為期一天的「第一屆海水魚養殖技術國際論壇」專業養殖技術研討會，12位來自挪威、加拿大、西班牙、日本、韓國、越南、馬來西亞以及台灣等國內外水產養殖重量級的大師學者和產業界業者共同分享新知與經驗。

本次會議主軸為「配方與科學相遇」，由國立臺灣海洋大學教育部終身國家講座教授蕭錫延博士、新加坡安迪蘇公司亞洲區水產總監吳明勳、美國黃豆協會專員藍祥賓老師主持，討論國內外水產養殖現況、水產養殖飼料配方與技術，以及國際行銷策略。

受到疫情影響，國外講者雖無法親臨現場，但透過預錄影片及現場連線即時對答，達到線上、線下的交流互動，知識共享。

本次論壇也吸引國外知名大廠如越南昇龍生技公司，法國ADISSEO動物營養公司，美國ALLTECH公司，台灣達邦蛋白公司等全力贊助此國際研討會。

貿有展覽公司指出，本次研討會之高水準，前所未有，精彩可期，透過此次國際平台，打破產學間的隔閡，增進台灣與國際間交流的機會，進一步激發彼此合作契機，提升台灣漁產業整體競爭力。

本屆臺灣國際漁業展由外貿協會與貿有展覽公司共同主辦，為打造漁產業全方位採購平臺，今年臺灣國際漁業展展區規劃「漁撈工具及技術區」、「養殖區」、「水產及加工品區」、「水產加工設備暨技術區」、「漁產業生技區」及「國際休閒釣具展」，展覽匯集產官學及國內外多家指標廠商，基隆市政府、澎湖縣政府農漁局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、臺灣海洋大學及臺灣漁網兩大巨頭「金洲海洋科技」及「慶發漁具」，富宸、知洋科技、耀天科技、寬緯科技、嘉豐海洋、海神水下事業、科建鋁船、艾得立生物科技、達邦蛋白、力佳綠能及迪拓眼鏡等，都將於TIFSS中亮相。