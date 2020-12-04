2020第二屆海峽兩岸攝影家攝影展盛大登場

12月4至13日於桃園市文化局1樓大廳展出，機會難得!

2020第二屆海峽兩岸攝影家攝影展，於12月4日起一連10天, 在桃園市文化局一樓大廳舉辦展覽活動，這次由桃園市政府文化局主辦， 桃園觀光雜誌社、四川省旅遊協會旅遊攝影分會、中華康養協會承辦； 桃園市愛心攝影學會、桃園市新聞記者公會、台灣在線媒體聯盟共同協辦，共有來自海峽兩岸95位攝影家，150件作品參展，展出兩岸攝影家參訪海峽兩地體驗不同風光，進行攝影記錄與創作， 於本次展覽中展現他們的作品。

兩岸知名攝影家精心拍攝的作品吸引民眾駐足參觀。

此於去年由桃園觀光雜誌社與四川省旅遊協會攝影分會同步在海峽兩地－成都與桃園，舉辦「首屆海峽兩岸攝影家走四川」的攝影展覽活動，所展示的攝影作品－大美四川，行跡踏過四川甘孜州海螺溝，也歷經有江南水鄉風情的蜀南竹海，還有以號稱世界三大奇觀的石海洞鄉－興文石海，可謂蔚為大觀的盛展已引起兩岸民眾巨大迴響。今年由於疫情關係暫停兩岸旅遊往來，原定的臺灣與大陸的行程均受影響，然而臺灣攝影家依舊挑選以往不同的攝影精品參與盛會，大陸攝影家則依序完成今年既定的大陸旅程斬獲良多，惟審選過程中遺珠之作頗為眾多，僅能藉由兩岸努力協作圓滿完成今年大展。

主辦單位表示由於兩岸優秀作品搜羅良多，因此今年特匯集成冊於近日發，伯仲文教基金會董事長吳伯雄特別為畫冊題辭寫序，並對兩岸和平交往表達寄予厚望之意，同時祝賀大會圓滿成功。同樣題辭祝賀的前海基會董事長、現中華民族發展基金會董事長林中森，以「兩岸攝影交流, 共創藝術顛峰」期勉，海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處任佳燕主任暨前交通部觀光局長、現台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍也祝兩岸攝影大展圓滿成功，另外，合辦單位四川省旅遊協會旅遊攝影分會會長楊澤海以一篇寫在《第二屆海峽兩岸攝影展》開幕之前，歡迎臺灣民眾走走四川，親身感受生態四川、文化四川和安逸四川。

除此還有攝影界－桃園市愛心攝影學會理事長郭仁示親自揮毫操刀，以對聯:「海峽端，用愛影相連、台灣前，將心展桃園」祝賀大會成，中華FAI 攝影創藝學會名譽理事長洪春梅、楊育文理事長，千禧攝影榮譽會長周鑫泉、會長周國璽..等十餘家知名攝影社團也齊祝大會成功。本次展覽係由臺灣商旅雜誌、四川旅遊雜誌、桃園市新聞記者公會，透過海峽兩岸攝影家攫取的精彩影片，傳達對歷史文化、與人文風情之熱愛。兩岸攝影家將以歡喜的心遊歷中華文化最佳保存地 -臺灣，共同見證文化薰陶下的臺灣人文風情與攝影創作傳達視覺藝術美學，歡迎各界把握機會踴躍前往參觀。

展覽資訊:茶會時間：109年12月04日上午10時，文化局1樓大廳、展覽日期：109年12月04日〜12月13日、展覽地點：桃園市政府文化局1樓大廳(桃園市桃園區縣府路21號)。