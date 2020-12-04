南一書局前進「2020臺灣教育科技展」　以在地教材厚植數位教學

今年受到新冠肺炎疫情衝擊下，數位教學提前到來。見證臺灣教育發展史且在地紮根逾60年的南一書局，於12月2至6日假臺北世貿一館舉辦的「2020臺灣教育科技展」中成立主題館，安排逾20場精彩演講與分享，透過在教學現場使用數位教學應用的老師現身說法，並針對STEAM－結合科學、技術、工程、藝術與數學跨學科教學方法教育，引導臺灣學子進入階段式科學教育工作坊，讓參訪老師多元化思考適合不同情境教育內容，為未來教育環境提前布局。

南一書局總經理蘇偉銓表示，我們相信世界美好在於創造。與臺灣教育發展連結超過一甲子，深刻理解教育與社會發展齊頭並進。當10年前看到社會進入數位時代時，即體認到數位內容將是未來趨勢。教育數位化除了內容與載具上須與時俱進，更重要的是老師接受度以及實用性。因此在南一旗下發展出不同原創數位內容與產品，透過與第一線學校互動，不斷修正發展出最適合臺灣老師與學生科技學習內容。

23場教師座談 符合108課綱「素養」精神的輔助教具

去年開始實施的「108課綱」不僅宣示臺灣已正式邁向12年國教的里程碑，此課綱調整因應國際思潮、產業發展趨勢做出回應，提出素養導向、學生為中心、科技教育、資訊科技融入等發展方向。展覽期間南一書局推出總計23場OneClass 萬課室X科力教育的教師講座，為國人量身訂做。透過數位化應用，教師能即時追蹤學生學習情況，教學歷程更能累積為日後可用指南。

講座內容針對國小、國中、高中等數位教材的應用研討，包含英數文理科等科別教材使用分享，加強學生互動等體驗。從教師座談內容，可顯見數位力即是未來競爭力，甚至可以翻轉以往偏鄉教育資源不夠的狀況，實踐數位智慧教材與載具運用的途徑。

南一書局將推出總計23場OneClass 萬課室X科力教育的教師講座。圖／南一書局提供

教案沙龍 科力教育STEAM X OneBook數位學習

南一書局扮演著學校老師教學、學生學習最有力夥伴。12/4與12/6各有一場精彩教案沙龍。首場「桌遊學程式：運算思維如何拯救世界」，邀請李啟龍博士當場展示TRANSit桌遊工作室首度推出桌遊程式【尋寶機器人：重返文明】，讓學生快速理解程式碼，以程式概念玩桌遊，虛實整合設計收集五大硬體零件，解鎖青少年思維題本獨立解謎的能力。

第二場教案沙龍「新世代電子書崛起，與α世代同行」邀請臺灣首位榮獲全球蘋果傑出工作教育者(ADE)英文教師謝憶茹，也是屢次獲獎的特優老師。她認為南一推出為教育科技而生的OneBook是新世代的電子書，不僅是最懂老師需求的電子書，也是當今「α世代」實用的課堂工具。她將在現場與大家分享使用經驗以及對於電子書運用於教育的優勢。

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