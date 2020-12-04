雲象科技 實現骨髓抹片AI全自動化

成功打造世界第一且唯一的骨髓抹片細胞AI

雲象科技12/3-6參加醫療科技展，在本展精準檢測主題館( L417攤位)展出世界第一且唯一的骨髓抹片細胞AI。這項展出亮點是雲象科技聯手臺大醫院血液科團隊，針對血液腫瘤疾病，建立了全球最大－超過六十萬顆細胞的骨髓抹片黃金標註資料集，歷時三年所打造的骨髓抹片細胞AI。該人工智慧不僅能自動分類計數15類別骨髓細胞，雲象科技更進一步整合智慧自動取像的工作流程，從選取最佳視野、切換倍率、滴油、骨髓細胞對焦、取像，接著分類、計數並產出摘要報告，實現骨髓抹片人機協作的自動化流程。

雲象科技執行長葉肇元醫師指出，骨髓血球細胞分類，是血液疾病診斷的重要基礎。臺大醫院採取高標準，針對每一片骨髓抹片完成人工五百顆細胞的分類計數，此項工作需要由訓練多年的醫檢師或醫師才能執行。傳統在顯微鏡下一顆一顆的手動計數，相當耗時且缺乏一致性，知識傳承也非常困難。雲象科技三年前即決定與臺大醫院檢驗醫學部周文堅主任合作，一同挑戰此高難度的題目，期望運用AI真正解決臨床的痛點 。如今將豐碩的成果首次於醫療科技展實體發表，成為全球唯一的骨髓抹片自動化人工智慧產品，準確率高達九成四。

除了針對影像內的細胞進行辨識，醫檢師也需要要手動操作顯微鏡在高低倍率切換，搜尋適合計算細胞的視野。HemaAuto的自動化升級，則是透過演算法進行視野搜尋，並且預判視野內的合格細胞數量。以最佳路徑規劃來自動控制顯微鏡移動及照相，完成從低倍視野到高倍視野並取像的操作。未來使用者可一次將多張玻片放入，系統即可完成所有取像及預先判斷類別，等待使用者確認細胞分類結果，提供更高的工作彈性。

雲象推出的骨髓抹片人工智慧系統aetherAI Hema，在細胞辨識能力上已獲國際市場肯定，在德國MEDICA醫療展、美國USCAP病理學會當中，使用者均對AI模型辨識骨髓細胞的能力感到驚艷。如今升級為HemaAuto全自動化，協助醫檢師完成耗時且繁瑣的任務，落地在臨床場域，提升醫療品質，造福全球病患。雲象科技會持續嘗試挑戰更艱鉅的任務，以人工智慧協作的精神，搭配顯微鏡自動化平台，幫助解決檢驗醫學科日常工作的痛點。