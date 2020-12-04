台東好食材創意料理食神大賽優勝名單揭曉

推廣在地的好食材洛神花，臺東縣政府舉辦以洛神花為主題的第一屆台東好食材創意料理食神大賽，廣邀民眾應用洛神花入菜的創意料理，4日進行總決賽，台東縣長饒慶鈴宣布最終勝出的名單。

來自台東青農團隊「東方黎」的葉建志及葉鎮華以「荷包滿滿」洛神福咬豬創意料理拿下比賽總冠軍，參賽作品不僅融合傳統料理以創新的手法展現，調味跟組合都具有市場性，拿下總冠軍實至名歸。

本次競賽評審團由台東Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick Yang）、實踐大學餐飲管理系主任高秋英博士、臺東縣政府郭淑珍專員擔任總決賽評審，評審團認為總決賽團隊將主題用法式、義式、美式、日式、台式料理的手法展現洛神進軍國際料理的風貌相當精采。味道融合方面，選手們展現洛神全株使用概念的可能性，結合傳統料理跟創新手法碰撞有趣的風味，在調味上掌握洛神的特性讓料理加分也展現選手們的廚藝。

校園組由育達高中的鹿政祥及經國健康學院的陳品安學長學弟組合以「爆黎麥生春捲等」勇奪校園組冠軍，中臺科大食科系的龔世中、邱柏瑞以「洛神小四喜」摘下亞軍，景文科大的胡嘉秀、黃柏勳以「煙燻鴨胸橙香酸奶洛神塔等」獲得季軍，學生組表現創意十足評審給予肯定。

台東縣長饒慶鈴（右三）與校園組前三名合影。圖／黃台中

社會組由東方黎團隊的葉建志及葉鎮華以「荷包滿滿」奪冠，GO米鄉團隊的吳汶芳、陳芷瑤以「洛神三重奏」獲頒亞軍，來自臺東長濱鄉的巴歌浪船屋團隊的詹筑涵、李人俊以「當後山的紅寶石遇上了太平洋的旗魚」榮獲季軍。

社會組展現出對食材掌握程度並在調味上具有市場性是本次競賽亮點。線上票選人氣獎由「著食家手作」團隊的李建達、王祥宇以「洛神花TAPAS」在網路上獲得1435票的拿下。

第一屆台東好食材創意料理食神大賽，首次舉辦湧入破百件作品報名參賽，評審團表示，作品精彩難以取捨，為推廣台東在地好食材最後總決賽六支隊伍展現精湛的廚藝，也向大眾示範台東洛神花的可能性及無限創意，藉此鼓勵民眾都能認識來自臺東當季當令的洛神花好食材。

創意料理食神大賽執行單位台灣好農董事長江衍宏指出，本屆競賽總獎金20萬，吸引來自全國各地的料理好手報名，共有140件洛神花創意料理食譜，其中社會組72件、校園組68件，明年將再選出具台東特色的農特產品做為競賽的食材，後年預計前往港澳擴大舉辦，讓台灣的好食材進軍國際。