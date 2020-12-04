中華電信FunPark故事屋 AR行動劇場舞動新北耶誕城

2020年底最熱門親子走訪景點「新北歡樂耶誕城」，分4大主題區、48款藝術裝置與迪士尼光雕秀演出，於11月13日開跑。為提供更多元豐富的親子活動場域，中華電信特別於新北耶誕城打造「中華電信FunPark故事屋」，讓親子攜手FUN玩童書，至今場場爆滿，活動期間並提供「FunPark童書夢工廠」App免費下載，深獲大小朋友與家長們的喜愛！

中華電信與智趣王數位科技合作推出的5G新應用《FunPark玩童書~AR行動劇場》，以AR擴增實景3D圖像技術搭配手機，透過5G超高速、低延遲的特性，結合具臨場感的故事情節、人物角色與原創配樂，將繪本透過科技活靈活現地在民眾眼前生動演出。

此次特別推出以臺灣特有物種為故事主角的AR互動繪本《小山羌與小樹葉》，邀請家長帶領孩童一同來與小山羌丹丹、臺灣黑熊等可愛主角們一起聽故事、玩互動，《FunPark玩童書》AR行動劇場App開放免費下載，讓大人小孩能開心地將《FunPark玩童書》裡的《小山羌與小樹葉》AR互動繪本帶回家，讓親子享受隨時隨地用行動載具觀看AR行動劇場身歷奇境的美好體驗！

新北市副市長吳明機表示，「童書結合AR，這是他在孩童時代無法想像到的！」。中華電信長期深耕數位內容，從經驗累積中得知，紙本故事書透過手機，從靜態變成動態，讓孩童以好奇心來探索世界，再運用AR互動效果，讓孩童更涉入於故事情境中，體會故事所要傳達的寓意，更加深化孩童的學習與成長效果。

新北市副市長吳明機講童話故事給插角國小學童聽，且用魔法棒召喚出「ar行動劇場」。圖／業者提供

中華電信展區也設置多項5G互動體驗，包含「AR動滋動」，透過手機鏡頭呼叫健身名人以2D AR方式互動；「Hami VR」提供獨家4K VR韓流明星音樂電視節目影片「The Show」及太陽馬戲團 360度全景；與KKBOX獨家合作打造虛擬演唱會，讓民眾透過VR設備觀賞歌手在虛擬舞台演出；「Hami Video 多視角轉播」，提供體驗賽事與節目的多視角與特寫畫面欣賞；「Hami 雲端遊戲」體驗不需購買遊戲主機即可暢玩高品質遊戲大作；及「Hami書城AR書櫃」真人說書及示範瑜珈動作，豐富閱讀樂趣。

中華電信邀請民眾把握機會在2021年1月3日前，至「新北歡樂耶誕城」板橋車站站前廣場─捷運3號出口《中華電信5G展區》，體驗多元豐富的數位5G應用新服務，迎向2021新未來。