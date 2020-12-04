盛弘集團攜體系六家公司參加2020醫療科技展　展現「精準大健康產業生態系」

盛弘醫藥股份有限公司今年以防疫國家隊為主題，再度率領集團旗下六家公司參加2020醫療科技展，展現集團佈局「精準大健康產業生態系」以及今年參與防疫國家隊之成果。六大成員包括：預防醫學的「精準健康」及「哈佛健診」、醫療照護的「敏盛醫院」、社區藥局的「躍獅連鎖藥局」、醫藥採購的「盛雲電商」、「ALTC長照網」以及口罩熔噴布大廠「敏成公司」，期待逐步提升國內精準大健康市場的占有率與服務客群。

盛弘集團在本次醫療科技展完整展現集團佈局成果，集團由敏盛醫院為醫療核心事業，發展出一條龍式的健康照護體系，並逐步運用資訊科技朝向智慧化醫療照護相關應用，例如在精準健診部分，藉由「精準健康」帶領「哈佛健診」與「敏盛精準」展出基因檢測與健診2.0的健康預測的新型業務；在社區日常照護部分，則由「躍獅智慧藥局」與「醫電轉型」兩大公司為主體發展對社區居民的智慧健康整合照護模式。

躍獅聯鎖藥局深入社區，目標在改變台灣醫藥服務市場結構，與健診中心、醫院聯盟，從預防、醫療、照護開始，打造完整健康照護生態系。圖／吳俊儀

在今年疫情中表現亮眼的口罩熔噴布大廠敏成亦展現成為防疫國家隊成員的榮譽，敏成擁有業界第一的熔噴不織布技術，亦展出研發「黃金奈米科技」濾材應用的階段性成果。同時，結合大數據、O2O及物聯網的數位智能服務的盛雲電商，則展示以電子病歷系統並結合電子商務與數位內容，可為診所有效分析醫藥耗用及庫存雲端管理，目前正推出限量100家診所免費使用HIS系統（Healthcare Information System）的優惠方案，挑戰2021年3,000家診所上線的目標。

「ALTC長照網」是仿效Airbnb的共享經濟模式所成立的長照機構搜尋平台，目前合作機構超過300家，已成為全台最大的長照媒合平台。ALTC長照網首創長照機構免費體驗與住民評價制度，透過消費者評價提升機構品質，讓需求者減輕實地搜尋的時間，透過網路及評價可快速找到合適機構。

「ALTC長照網」是仿效Airbnb的共享經濟模式所成立的長照機構搜尋平台， 透過消費者評價提升機構品質，讓需求者減輕實地搜尋的時間，透過網路及評價可快速找到合適機構。 圖／吳俊儀

盛弘醫藥集團看重大健康市場的發展趨勢，致力於佈建從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療養護服務供應鏈，將旗下醫療資源串連是首要目標；不但積極將原有醫療服務結合新科技，建置雲端平台以線上結合線下實體經營，期以大數據分析創造大健康生態圈價值，維持集團的行業領先地位外，亦可逐步擴大集團的產值與規模。

隨著民眾對大健康意識提高，慢性病管理和健檢等預防醫學的需求大幅增加，盛弘所佈建之醫療照護生態系統即是佈建以人為中心的健康管理策略地圖，橫向以精準健檢服務做預防照護，並經營慢性病與社區之早期/長期照護相關服務；而垂直整合向上透過採購平台串連藥品供應服務，往下則有電子商務平台及連鎖藥局作為社區服務管道，形成一體化的大健康產業價值鏈。接下來盛弘亦將積極進行集團與跨領域產業的醫電整合，以迎接5G智慧醫療時代，拓展大健康產業的龐大商機。