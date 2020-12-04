109大專盃國術錦標賽 育達科大熱鬧登場

大專院校體育總會主辦「中華民國大專院校109學年度國術錦標賽」於12月3日起在育達科技大學活動中心熱鬧登場，為期三天的大專盃國術錦標賽，匯聚來自全國各大專校院武術代表隊高手366人，選手齊聚一堂，互相切磋一較高下，各門派拳術套路輪番上陣比賽，展現精湛武藝，儼然是國術界一場盛宴。熱情邀請大家到現場感受國術的魅力，為各校選手加油打氣。

大專盃國術錦標賽，歷年來廣獲各大專校院迴響，育達科技大學繼去年承辦「108學年度大專盃國術錦標賽」榮獲好評，今年續辦「中華民國大專院校109學年度國術錦標賽」於12月4日上午11時在學校活動中心開幕。苗栗縣體育會國術委員會主任委員賴昌秀表示，首先要感謝育達科技大學，提供這麼好的場地，給我們大專青年朋友使用。武術帶給我的是幾千年的傳承，這些是有重量的，武術的文化底蘊深厚，中國傳統國術在我國保留最完整的傳統與套路，這是武術界共同努力的成果。

育達科技大學黃榮鵬校長致詞時表示，學校能連續承辦三屆大專國術錦標賽，感覺非常的榮幸與感謝，為推展大專校院國術運動，提升傳統國術技術水準，盡學校一份社會責任。我們大陸的姐妹校昇達大學就鄰近河南省嵩山少林寺，邀請各位國術好手一起前往參觀。武術對於所有的人，不管在武德方面以及身體健康方面，都是有相當大的幫助。國術錦標賽是非常具有中華文化底蘊的運動，藉由比賽可以推廣出去，往下紮根、往上發展，從台灣發展到全世界。

109大專盃國術錦標賽在育達科大舉辦，三天在學校活動中心登場，來自全國55所以上大專校院武術代表隊高手366人同場競技。館內同時進行刀、槍、劍、棍、拳、散手等各門派技法，選手參賽同時，又能夠觀摩武術菁英的基本功、套路演練、變招手法等訣竅，邀請大家到現場感受國術的魅力，想要一睹當代武林的民眾，民眾請把握機會。