交易永豐金權證、ETN抽10萬元現金

近期全球新冠肺炎疫情嚴峻，不過隨著疫苗陸續出現正面消息，提振市場樂觀情緒，促使資金回流股市力道強勁。時序進入12月，外資因聖誕長假而交投轉淡，台股將由內資接棒表現，迎接投信與集團的作帳行情，加上第四季為傳統電子業旺季，集團、電子相關概念股備受矚目，法人建議投資人若看好個股後市發展，可以善用小資金、高槓桿且多空均可獲利等特性的權證進場。

永豐金證券為鼓勵投資人參與權證市場，推出「權民豐權證」交易活動，即日起至110年1月15日於永豐金證券購買永豐金權證或ETN達三萬元，有機會抱走現金10萬元大獎；每月指定期間（109/11/16至109/12/15及109/12/16至110/01/15）買入達一萬元，還有機會抽日月潭雲品溫泉酒店湖景房住宿券、AirPods Pro、星巴克隨行卡及新光三越商品禮券。此外，只要買入權證當天，該權證存續期間的剩餘天數尚有150天以上，或該權證之連結標的為台灣50成分股，買入金額將以2倍計算。本次活動再加碼新戶交易獎，只要於活動期間新開戶且買入永豐金權證或ETN，不限買入金額，即可獲得一杯Cama café，限量100杯！

永豐金證券致力於提供投資人健全的交易環境及多元的投資商品，其中ETN商品更是近期的投資新寵，為使投資人多認識ETN商品且提前布局明年股票市場，永豐金證券將於109/12/25（五）及110/1/15（五）舉辦「2021年股市展望x ETN投資新利器」投資講座，由專業名師帶領大家剖析未來、神器理財，且每場講座會再送出20張200元全家禮物卡！講座名額有限，請盡速報名。有關權證、ETN交易活動及講座等相關資訊，請上「永豐金權證網」點擊右上角圖檔進入了解！