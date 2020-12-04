交通大學全校通過ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統國際驗證 讓校內逾500間實驗場域更安全

國立交通大學近年深耕生醫電子領域並發展問題導向之科技應用技術，同時掌握國際標準趨勢與發展，動員全校各系所建立更安全、友善及健康的工作環境，順利通過ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統國際驗證。日前(11/30)由台灣檢驗科技(SGS) 資深副總裁黃世忠授證予交大代理校長陳信宏，實踐交大校園與環境永續發展的目標。

「ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統」是由ISO國際標準組織匯集五大洲共同制定的國際標準，2018年正式發布，協助企業精進與改善工作場所職業安全衛生績效。交通大學順應勞動部及教育部推動職業安全衛生管理系統制度，自2019年9月起推動職安管理系統(ISO 45001)，歷經一年努力，通過台灣檢驗科技(SGS)驗證。

交通大學在學術領域領先群倫，研究成果舉世矚目，有賴分佈於光復與博愛校區內各實驗室提供師生先進的研究環境與設備。為了讓全體師生能在安全的環境中從事專業研究，環安中心依陳信宏代理校長指示在既有職業安全管理制度基礎上，遵照職業安全法規及ISO 45001:2018國際標準建置全方位的職業安全衛生管理系統，提供全體師生實驗安全所需之軟硬體設施、安全作業規範等，讓師生們能夠安全、安心的從事各項實驗。

交通大學ISO 45001:2108導入範圍涵蓋光復及博愛校區，動員全校各系所、超過500間實驗室的人力參與制度建立。管理系統建置期間由副校長陳俊勳擔任推行委員會主委，帶領環安中心及各系所主任、職員，完成全校各實驗室危害鑑別，以及針對高風險項目逐一進行軟、硬體改善及建立安全作業守則，全面職業安全衛生稽核。

交大代理校長陳信宏於頒證儀式上感謝全體同仁在制度建立期間的投入，也期許各單位在此優良基礎上，持續落實職業安全PDCA循環，建立重視職業安全的校園文化，輔助師生在實驗安全方面無後顧之憂，在學術領域全力拚搏。