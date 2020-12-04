高醫醫療體系台灣醫療科技展三大主題 社區照護、健康福祉與細胞治療

2020台灣醫療科技展，總計550個參展機構與企業、150個新創技術團隊、1580個展位。其中高醫攤位設在M1219a，此次結合高雄醫學大學、附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、大同醫院、旗津醫院及高醫岡山醫院營運籌設處等6家校院資源，就民眾關心的健康議題，以及醫療科技的發展趨勢，設計出社區照護、健康福祉、細胞治療等三大主題，讓民眾看見高醫在臨床的創新應用，包括智慧生理監測、VR懷舊治療及5G通訊傳輸等；現場並開放民眾體驗，瞭解這些尖端科技不再遙不可及。

社區照護 創新長照

高市旗津區65歲以上人口約佔當地的16.95%，比高雄市整體平均值15.57%還高，加上逾4成的青壯族群外流就業，社區多為乏人照顧的獨居老人，旗津醫院針對C級巷弄長照站的長者們，推出攜帶型寶貝機，此機器具有具備血壓量測、握力量測、坐站速度量測、走路速度量測功能，目前使用在C級巷弄站活動的長輩身上，搭配INBODY身體組成分析儀每三個月檢測一次，能早期發現衰弱、肌少症等高齡者常見的狀況，及早預防與介入，更貼近當地需求。

大同醫院與高雄醫學大學共同研發以虛擬實境（VR）對長者進行「懷舊治療」，在虛擬實境中餵雞的畫面，還真能把人們帶回療癒的時空，希望透過重現失智長者的懷舊場景，達到非藥物治療的功效，同時降低照護者負擔及成本，目前已在高雄失智症據點與社區關懷據點執行，帶動多元失智症治療模式，更將配合5G產業規劃全台合作。此VR將於現場供民眾體驗。

大同醫院與高雄醫學大學共同研發以虛擬實境（VR）對長者進行「懷舊治療」 ， 希望透過重現失智長者的懷舊場景，達到非藥物治療的功效 。圖／吳俊儀

健康福祉 智慧監測

因應5G時代的來臨，小港醫院積極發展5P醫療(預防性、預測性、參與性、精準化和個人化)，特別與科技公司合作開發攜帶型多功能微型光譜儀，讓原先設置在醫院檢驗室內約3公尺的大型儀器，設計成在家也能使用、僅15公分的儀器；其檢驗時間只需5分鐘，即能完成檢驗報告傳輸至醫院，創造無距離的居家醫療服務網，目前已使用於偏鄉衛生所、山地巡迴醫療和長照中心等。

台灣醫療科技展的高醫現場， 提供相關衛教資料，並有各項身體檢測與民眾互動。圖／吳俊儀

細胞治療 精準醫學

高醫與瑞寶生醫共同打造符合法規的GTP實驗室，展現高端科技與醫療創新。建置南台灣首家細胞治療中心，讓病人不必再遠赴中北部、國外辛苦求醫。高醫血液腫瘤內科醫師卓士峯表示，細胞治療是取自人體內細胞經由體外培養或修復後，再輸回病患體內來治療疾病，不會有排斥反應且安全性高，也能合併目前癌症治療方式增加彈性，提供癌症病患一個新的治療選擇。高醫體系目前已通過22種癌症治療認證項目，展場透過互動式遊戲帶領大家認識細胞治療，提供民眾相關衛教資料，未來更期望能進一步的研發創新抗癌療法。

台灣醫療科技展 高醫血液腫瘤內科卓士峯主治醫師，於台灣醫療科技展介紹細胞治療對癌症的精準醫療。圖／吳俊儀

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，因應高齡化社會精準醫療的照護新需求，高醫近幾年在細胞治療與再生醫療、精準基因與癌症檢測等新科技，都有迅速的發展及成果，包括高醫大產學營運處在民國101-109年間「戰國策全國創業競賽」榮獲8個第一名，是南台灣生醫育成最優質的培育機構。高醫大、附設中和紀念醫院、小港醫院及大同醫院婦產部等合作研發符合亞洲女性陰道尺寸之「縫合用陰道鴨嘴」，以及骨科部開發的腕隧道症候群微創器具也都榮獲109年第17屆國家新創獎之肯定。另外，附設中和紀念醫院爭取到衛福部「健康福祉整合服務計畫」，於偏遠山地區域投入資訊科技服務，利用智慧手環及智慧生理監測結合APP系統，於一站式完成量測，現場供民眾體驗科技帶來的好處。

「全國最大健康派對」2020台灣醫療科技展，於12/3至6日，在台北南港展覽館一館4F登場，守護南台灣健康的靠山－高醫醫療體系以社區照護、健康福祉、細胞治療為三大參展主題，包括系列專題演講，兼具高端科技、醫療創新、體感互動及「系」心守護等特色，還有冰棒、試管巧克力等手作點心供民眾品嚐。