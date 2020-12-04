「雲林之光」、「警界儒將」蔡俊章博士贈畫中華民國雲林同鄉總會 共同回饋母縣、奉獻愛心

中華民國雲林同鄉總會總會長李景雄特邀該會理監事和會務人員：副總會長郭吉來、副執行長陳茂雄、監事主席謝詠濬、理事廖本村、辦公室主任蔡慶輝、秘書長王錦賀、活動總幹事王文順等人，於12月3日聯袂拜訪雲林同鄉、前警政署副署長蔡俊章，除恭賀蔡博士榮任台北101巫登益藝術沙龍館長，並感謝其贊助神龍圖畫乙幅，作為該會將在明（民110）年1月30日所舉辦的理監事會暨義賣活動，而義賣所得將贊助雲林同鄉總會於110年3月6日舉辦的「同鄉有情‧雲林有愛」愛心園遊會活動，共同做公益、獻愛心。

中華民國雲林同鄉總會總會長李景雄（右六）特率該會理監事和會務人員致贈妙筆生花木雕大筆，恭賀蔡俊章博士（左六）近日榮任101大樓巫登益藝術館館長。 對於雲林鄉親的公益活動，同為雲林子弟的蔡俊章博士（中）總是熱心相助且熱情參與，不遺餘力。

總會長李景雄表示，特別感謝「雲林之光」、人稱「警界儒將」的蔡俊章博士，為支持中華民國雲林同鄉總會在明年3月6日要返回母縣雲林舉辦第十屆第二次會員大會暨返鄉愛心回饋社會活動，特捐出名畫乙幅，以供義賣，將所得全數捐給慈善活動使用，而本會除為了感謝蔡博士共襄善舉之義舉外，更是要恭賀其近日榮任101大樓巫登益藝術館館長，特前往致贈妙筆生花木彫大筆，以表達鄉親們之最高敬意，並祝福傑出鄉親蔡博士能夠為國家、為鄉親，持續奉獻一己之力，為人文藝術、為晚輩子弟立下最佳典範！而雲林人亦將永遠以蔡博士為榮、為傲！（圖／中華民國雲林同鄉總會提供）