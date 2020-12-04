亞東醫院於醫療科技展呈現三大核心醫療技術發展

亞東醫院近年攜手同為遠東集團的遠傳電信，發展5G遠距醫療，提供新北市石碇區偏鄉居民眼科、新陳代謝科等醫學中心級別的診療服務，更打造精準醫療及再生醫學的優勢藍圖，不僅持續發展心臟微創手術，更於今年通過衛福部特管辦法，成為全台第一家使用自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎之標竿院所；未來更針對腫瘤醫學的治療，投入磁控刀（MRI-LINAC）的發展，可望成為全台第一家啟用「磁振影像導引直線加速器」之醫療院所，造福更多癌症患者。在12/3（四）～12/6（日）2020台灣醫療科技展期間，亞東醫院除呈現三大核心發展重點外，於12/3、12/4上午10:00~12:00於現場提供免費乾眼症檢測，更搭配遠傳電信的智慧5G開放現場體驗VR手術教學，歡迎醫療機構、企業及民眾親臨會場攤位，進一步了解與體驗最先進的醫療技術。

首座「磁振影像導引直線加速器」 精準打擊癌細胞、降低毒性反應

據國民健康署最新統計指出，國人十大死因仍以癌症為首，死亡人數約5萬餘人，佔所有死亡人口28.6%。隨著抗癌療法與儀器不斷精進，亞東醫院率先引進「磁振影像導引直線加速器」（磁控刀，MRI-LINAC），具備優異的軟組織及器官顯影，能在放射治療中即時追蹤腫瘤影像，必要時更可立即調整治療計畫，並於30分鐘內重啟療程，避免患者因呼吸、心跳或吞嚥造成的干擾，讓醫師更能清楚腫瘤部位及形狀變化，即時採取應變計畫，使放射線更精準打擊腫瘤，降低對鄰近健康組織的傷害，減少毒性反應。

亞東醫院放射部主任熊佩韋指出，磁控刀的應用能突破傳統限制，更有效地治療因呼吸及生理活動造成位置偏移之腸胃道、婦科及泌尿系統的腫瘤。此外，治療時患者可以在治療床上方看見即時投影的解剖成像，據以自主控制呼吸運動，控制體內腫瘤處在照射靶區內，經美國醫學中心研究指出，此投影系統平均能減少34%的放射限中斷時間，提高治療效率。

亞東醫院於醫療科技展現場與民眾介紹幹細胞治療與放射部精準醫療。圖／亞東醫院提供

幹細胞修補受損關節組織 退化性關節炎福音

亞東醫院骨科部主任張至宏指出，「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎」的療法，可望為退化性關節炎病人帶來更多的治療選擇。利用幹細胞的再生、分化、增殖與免疫調控的能力來修補受損的關節組織，減緩膝蓋的發炎症狀與受損、延長使用年限。

據衛福部統計，台灣每6.5人就有1人罹患退化性關節炎，盛行率約為15%，合計全國約有350萬人飽受退化性關節炎之苦，更糟的是，關節軟骨磨損的時間軸逐漸快轉，平均退化年齡已提早到四、五十歲。退化性關節炎已非老人專利，吃止痛藥治標不治本，又傷腎臟；而傳統人工關節置換，並非保有自己天然的關節，長年使用也有墊片磨損之慮。

在病患接受身體評估檢查後，醫師會利用關節鏡、微創手術或其他合併手術，從膝關節中取得脂肪組織，並運送至細胞培養公司執行約一個月的細胞培養。待幹細胞產品通過品質放行檢測後，再運送回醫院門診，並讓患者回診施打回膝關節內，定期追蹤約一年，以評估膝關節功能恢復狀況。

數千台刀的心臟微創經驗 讓世界看見台灣

除骨科成為國內幹細胞治療的領頭羊之外，亞東醫院心臟血管外科團隊於2004年創立新北巿第一個心臟照護團隊，致力於照顧新北市心臟病人，至今已執行超過8,000台開心手術，其中包含超過4,000台冠狀動脈繞道手術、2,700台心臟瓣膜手術，以及超過60台心臟移植手術，並在數年前發展前瞻性的冠狀動脈繞道手術所需之大隱靜脈或橈動脈的內視鏡血管摘取術，讓亞東醫院心臟血管外科成為國內首屈一指的內視鏡血管摘取中心。

2018年更成立心臟微創瓣膜中心，讓原本30公分傷口的「開心」手術，進展到只剩3－4公分的小傷口。亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，目前除了單一心臟瓣膜疾病可透過內視鏡微創技術執行外，亞東醫院的心血管團隊已經可以進行兩個或三個瓣膜疾病的置換或修補手術，甚至可以處置合併先天性心臟病等其他心臟問題，造福更多患者。

不論是二尖瓣、三尖瓣或是主動脈瓣手術，團隊都可以利用胸骨旁或右側開胸等不鋸開胸骨的「微創手術」來完成。透過傷口的減小，病人可以維持胸骨的完整性、減少手術後的疼痛、並降低肺功能的傷害。除了傷口大小的不同之外，微創手術的住院時間、加護病房停留時間、術後死亡率、術後拔管時間、微創手術造成的組織沾粘、可降低重次開刀時的風險等都比正中開胸方式來得更低。