發覺科技榮獲第十七屆國家新創獎

打破細胞低溫運送限制，大幅降低企業的人力成本

發覺科技股份有限公司以開發細胞運送過程安全性及方便性之先進商用設備，榮獲第十七屆國家新創獎。該公司所開發之「NT carry+仿生微載體自動裝載設備」，致力於讓細胞能在常溫下運送，把不可能變成可能，顛覆了傳統需要低溫運送的限制，同時也能大幅降低細胞因運送過程中的碰撞所造成的損耗與損商。從商業運營的角度，此自動化裝置以及親民平易的運送方式，可大幅降低企業的人力成本，提高細胞運送的品質，能因應全球目前蓬勃發展的細胞治療與再生醫學市場。

NT carry+仿生微載體自動裝載設備。圖/發覺提供

這套設備可置於無菌操作台內，於無菌的環境連續性製成裝載細胞的NT carry+仿生微載體，將細胞裝載於具保護性的仿生微載體中，包覆態可避免細胞的流失及物理性的損害，而特殊的材料可在室溫中維持三天之細胞活性；需使用時，可使用物理之方式將載體去除而不破壞細胞外間質，有效地提升臨床使用時的方便性，並維持細胞的活性。

發覺科技董事長許宇菲表示，細胞運送看似簡單，卻是產業中簡單的困難問題。目前NT carry+打破傳統低溫運送限制，避免液態氮造成的細胞功能性下降，並可降低細胞因碰撞而產生的破壞，減少運輸成本及人力需求，極具市場潛力。