臺大醫院以AI打造睡眠呼吸中止遠距管理平台

為達到睡眠呼吸中止症精準醫療，臺大醫院睡眠中心李佩玲主任協同臺灣大學闕志達、賴飛羆、劉宗德、余峻瑜、陳示國等教授，以及聯發科技古博文經理、劉宇庭博士，合旭科技黃文圻博士、University Hospitals Cleveland Medical Center姜安波教授等專家，整合睡眠中心大數據及人工智慧，創建睡眠呼吸中止遠距管理平台 Remote Sleep Apnea Management Platform (NTUH-RSAMP)。此平台榮獲第十七屆國家新創獎-臨床新創獎，並於2020/12/3-4 於南港展覽1館4樓INNOZONE創新技術特展A013展出。

臺大醫院睡眠中心李佩玲主任帶領團隊成員獲頒第十七屆國家新創獎-臨床新創獎。圖／台大醫院提供

臺大醫院指出，阻塞性睡眠呼吸中止症盛行率高達9 ~ 38%，會造成心血管疾病、代謝失調及神經認知障礙等併發症。連續陽壓呼吸器為阻塞性睡眠呼吸中止症標準治療方式，可改善高血壓與嗜睡，但無法減少長期重大心血管及腦血管病變的風險。可能的原因包括呼吸器順應性不佳、體重增加、或睡眠時間過短。

臺大醫院研究顯示利用遠距醫療可以提升呼吸器順應性。歐美目前傾向先由受過強度睡眠呼吸中止症照護訓練的非睡眠專科醫師進行診治，有需要再轉介至睡眠專科醫師。到目前為止，睡眠病患至醫院求診，尚未有遠距管理平台將睡眠呼吸中止篩檢、診斷、及治療順應性串連起來。除了增加病患不便外，也無法提供即時且整合性的照護。

臺大醫院結合產學界以人工智慧打造遠距管理平台，此平台為我國第一個為非睡眠專科醫師所打造的整合性平台，旨在提供呼吸中止症的全方位照護，涵括評估、診斷、治療、監測、及衛教，幫助非睡眠專科醫師診治睡眠呼吸中止症，以期達到睡眠呼吸中止症精準醫療的目標。

針對曾在臺大醫院執行過睡眠多項生理檢查的病人，臺大醫院睡眠中心將在倫理委員會審查通過下，利用電子信箱、手機號碼、及郵寄等方式聯絡病人，了解病人睡眠檢查後的治療與現況，以應用此新創之遠距管理平台於長期照護。