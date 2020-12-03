優勝奈米科技勇奪第二屆臺灣循環經濟獎「年度典範獎」

財團法人中華經濟研究院於12月2日假高雄展覽館舉辦｢2020第二屆臺灣循環經濟獎｣頒獎典禮，優勝奈米科技勇奪最高榮譽「年度典範獎」，由環保署副署長沈世修頒贈獎座，由總經理許景翔博士代表接受，獲獎實至名歸。

長期重視環保議題，許景翔表示，為了揮別高污染、高毒害製程，致力研發多款環保型金屬剝除劑，主打無氰無毒黃金回收術，為全球貴金屬回收業找到友善環境的一條出路，並在循環經濟的國際舞台占有一席之地。

優勝奈米科技以最安全的黃金回收技術奪下創新技術典範獎。圖／優勝奈米科技提供

台灣在電子製造技術上獨占螯頭，全球人類享受科技帶來的便利性，卻往往忽略這些電子產品會造成環境汙染及對人體的傷害。由於電子廢棄物中含有貴金屬，而目前台灣普遍採用氰化物或王水作為貴金屬剝除劑，不但使操作員健康暴露在高風險下，一旦廢水處理不當，亦會對環境造成嚴重污染。

身為社會企業的一份子，優勝奈米10餘年來不遺餘力，除了在推動綠色環保理念，專研貴金屬技術在業界表現卓越，並將影響力擴展至人類環境福祉及教育層面，受到海內外官員、業界及學術界的肯定，種下正向的綠色種子，不只落實環保政策，獲利也是可觀的。

優勝奈米總經理許景翔(中)、課長胡家豪(左)及特助黃珞莉(右)共同享受獲獎榮耀。圖／優勝奈米科技提供

此次｢臺灣循環經濟獎｣共開放7個獎項，如「企業獎」、「產品獎」、「創新服務獎」、「創新技術獎」、「跨界獎」、「供應鏈獎」與「投資獎」報名參賽，吸引全力投入循環經濟的企業參與角逐，最後得獎名單出爐，由友達光電、荷蘭商台灣戴爾台灣分公司、台灣糖業、優勝奈米科技、日月光半導體製造等5家企業，獲得最高榮譽「年度典範獎」，另外還有13家企業摘下傑出獎。