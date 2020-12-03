新北綠色消費再添「鑽石級」生力軍 將捷金鬱金香酒店取得「新北環保旅店」認證

九月剛歡慶開幕一周年的淡水將捷金鬱金香酒店，本月再取得新北市政府認證之「環保旅店」標章並前往市府領獎。代表領獎人將捷文創總經理陳淑慧表示，將捷金鬱金香酒店十分重視環境永續，不僅建築物本身取得全台綠建築最高規格「鑽石級綠建築」標章，如今更用實際行動鼓勵消費者盡量不使用一次性備品及續住不打掃；平日享有4600元的住房優惠，另外續住不更換床單及毛巾者，提供每日優惠房價100元，可折抵房價或餐費，亦可轉作慈善公益，使用方式由房客自行選擇。

環保局表示，新北市目前共有69間環保旅店、21間環保餐館及612間環保福利社，為市民串起綠色生活圈，無論在食衣住行都能輕鬆實踐綠色生活，未來仍會於各個領域持續推廣綠色生活理念，期待市民共同參與綠色消費，提升新北市的環境品質。尤其，將捷金鬱金香酒店在成立第一年即能配合政府發展各項綠色消費，不單以經營面做考量，而是選擇與國際環保趨勢接軌，展現了國際級酒店的風範。

「邁向行政院環保署金級環保旅館，是我們下一個目標」陳淑慧說。回顧滬尾藝文休閒園區成立至今，不僅復育淡水米粉寮溪有成，讓原生物種得以「回家」，今年也曾攜手「將捷集團」旗下各子公司舉辦家庭日淨灘活動。在採購上也與當地農民合作，縮短運程降低碳足跡，如今飯店持續拿下環保標章及環保旅店等多項認證，證明經濟開發與環境永續可以並存。

而除了綠色消費，新北市府的「歡樂耶誕城」也相當受到民眾的支持與肯定。不僅有迪士尼造型燈飾吸引小朋友，即將在12/4(五)至12/6(日)一連三天登場的「新北耶誕市集」則是大朋友們的重頭戲。今年，滬尾藝文休閒園區也將前進耶誕城，推出限定版耶誕美食「耶誕火雞三明治」及「水果熱紅酒」，讓民眾到耶誕城一飽口福。另外實踐「與社區共好」的理念，在耶誕城的專屬攤位上，滬尾藝文休閒園區也與淡水在地排隊名店合作，多款超人氣美食如阿婆鐵蛋、和正農作耶誕肉桂捲及元記小舖聖誕公仔泡芙等將通通帶往耶誕城，讓來訪民眾不用跑去淡水就能買到排隊美味！