高發會與奇林樂活 共創壯世代健康新主張

「長壽世代即將到來，健康的呷百二是壯世代的未來」著眼於2025超高齡社會的到來，熟齡族群的健康需求將更加被重視。奇林樂活心法平台引進全新健康觀念，打造「全台唯一」精準健康整合平台，強調以醫療科技解鎖個人基因密碼，幫助熟齡者「了解自己的身體」同時，從飲食、運動、睡眠等生活面向給出建議，客製化「生活型態轉化之道」，並鼓勵正念思考，成為自己的「個人醫生」，奇林樂活總教練林金源強調「健康不是依賴，健康是你自己要站起來！」。對此，台灣高齡化政策暨產業發展協會(以下簡稱高發會)執行長陳雪慧表示，許多人提到熟齡者會聯想到醫療，而透過奇林樂活，協助熟齡者自主管理健康，將使生命更加活躍與美好，同時，呼護社會各界，熟齡者其實很大比例身心健朗，應以「壯世代」取代目前對熟齡者的各種負面稱呼，改變社會對熟齡者的負面印象，鼓勵他們從生活型態打造健康生活，撞出更美好的新時代！



楊志良親自體驗奇林樂活的「精準肌肉鍛鍊」之儀器，僅三分鐘即得知自身肌肉的發展現況與潛在問題。圖／業者提供

2020台灣醫療科技展於12/3到12/6在南港展覽館盛大開展，奇林樂活將在展期宣揚精準健康新觀念，並於今日（12/3）攜手高發會舉行開幕儀式，邀請前衛生署署長楊志良到場聲援。此外，更在會後透漏，全台第一座健康整合實體平台「奇林樂活體驗轉化館－內湖旗艦館」將在明年三月正式啟用，可望為更多壯世代量身打造更精準的健康生活！

精準健康平台四大主題

國內學者林瑞雄曾在統計中指出，影響國人健康的四要素為：「健康照護體系」、「人類生物學因素」、「環境因素」、「生活型態」。其中生活型態比重最高，佔了46％，而健康照護體系影響最小僅有10％。對此，林金源認為，醫療能幫助我們停止生病，但「維護要靠我們的內在」。因此，奇林樂活將此概念延伸，發展出「原點健康」、「愛家生活」、「生命素養教育」、「產用合一」等四大主題並實踐於精準健康平台。



楊志良認為，面對未來的超高齡社會，讓壯世代更健康快樂的過長壽生活，正是奇林樂活正努力實踐的。圖／業者提供

在「原點健康」中強調「原點醫療」的概念，「任何一個醫學本質都有優點、缺點，也存在著極限」奇林樂活透過西醫、中醫、自然醫學三大面向的「聯合會診」，精準探照隱藏於身體裡的遺傳疾病、健康風險，並規劃適宜的飲食、運動等生活樣態，進而預防疾病發生達到健康目的。「愛家生活」則以精密儀器探測日常環境中的有害音子，如空汙、噪音等，進而給予個人改造居家環境之建議。「生命素養教育」提倡以各式心靈課程，提升正能量達到心靈健康。最後，「產用合一」係以販賣嚴選在地有機食材，降低食安風險之餘，回饋在地農業，期許減緩環境污染。透過四大主題，奇林樂活從改造生活型態開展，讓每個壯世代都有屬於自己的精準健康，同時，改變居住環境，使環境與個人的健康達成正循環，最終「共生、共榮」。會後，楊志良親自體驗奇林樂活的「精準肌肉鍛鍊」之儀器，僅三分鐘即得知自身肌肉的發展現況與潛在問題，他直呼「真的非常快速與方便」！

楊志良認為，台灣的全民健保只提供醫療，從未提供健康促進與預防，而面對未來的超高齡社會，如何讓壯世代更健康快樂的過長壽生活，正是奇林樂活正努力實踐的。「老年生活其實依然精采」陳雪慧也表示，壯世代的生活充滿無限可能，從生活型態自主調整健康，能讓生活更加正向、溫暖，更可望讓後代看到壯世代的無限可能，讓未來的超高齡社會，世代和諧、社會無老！