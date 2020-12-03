蔡長海董事長領航 中國醫藥大學暨附設醫院「2020台灣醫療科技展」以醫療創新技術帶動大健康產業未來

「2020台灣醫療科技展」於今（3）日重磅登場，由蔡英文總統偕立法院長游錫堃與生策會副會長蔡長海董事長等生醫產業負責人共同主持揭幕式。蔡總統說，疫情對全世界來說是充滿挑戰的一年，因此政府會持續擴大健康產業的跨領域優勢，支持健康產業的數位轉型，讓台灣成為全球數位醫療轉型的基地，引領下一個世代的台灣產業更有國際競爭力。



蔡長海董事長向生策會創辦人王金平介紹中國附醫展場特色。圖／中國醫藥大學提供

台灣醫療科技展為亞洲最大規模醫療科技展，3日起在台北南港展覽館展出4天，今年有550個參展機構與企業、150 個新創團隊攜手呈現AI與雲端、IoT物聯、感測Sensor晶片、8K顯像技術、5G通訊傳輸、VR、AR等，這些科技技術在醫療和健康的應用從醫院至個人、居家等各項大健康場域，也是疫後時期以實體規模最盛大的醫療專業展會。

立法院長游錫堃、生策會會長翁啟惠聽取鄭隆賓院長介紹中國附醫創新醫療研發成果。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學暨附設醫院位於4樓編號M804展區，以「領航尖端‧智能醫療‧開創精準大健康」為主軸展現最新的智慧醫療亮點，呈現深耕尖端醫學研究、創新醫療科技的特色與豐碩成果，也特別設計AI互動體驗區，貼近與民眾之間的距離，期待帶動精準大健康產業嶄新未來，造福人類更健康、生活更美好。

洪明奇校長接受媒體採訪分享科研成果。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學暨附設醫院參與台灣醫療科技展盛會，接軌全球精準健康產業快速發展趨勢，在會場4樓編號M804展區規劃10大主題，特別聚焦在「細胞治療」、「人工智慧」、「多維列印」及「精準醫學」四大領域；呈現校院科研團隊最新研發的醫療科技與創新醫療應用豐碩成果，造福社會大眾與病患，讓世界看見台灣的智慧醫療亮點。

蔡長海董事長慰問校院參展團隊同仁辛勞。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學洪明奇校長表示，該校是一所重視教學及服務品質的研究型大學，更要訓練學生「研究創新、追求卓越」的精神，因此，在研究方面投入很多心力和努力，陸續成立了國際級特色研究中心，包括腫瘤、免疫、幹細胞、中草藥、中醫暨針灸、腦疾病老化醫學等研究中心，延攬國內外優秀人才和菁英研究團隊，與世界一流的醫學中心和研究機構交流合作，現今已輔導設立10家新創公司，有助於帶動台灣教育、醫療及生醫產業的發展，以期對人類的健康福址有所貢獻，這也是大學的社會責任。

2020年初，新冠病毒（COVID-19）爆發以來，該校暨醫療體系在蔡長海董事長的支持下，研究單位很快集結成強而有力的抗冠團隊，大家群策群力，目前手上有好幾千個藥，已經篩選出近10個有效藥物，是台灣第一個發表的新冠病毒之藥物/蛋白共存立體結構，只要提前一天完成新型治療的藥物或是疫苗，便能拯救成千上萬的病患，中醫大的抗冠團隊一定可以成為台灣的驕傲！

中國醫藥大學水湳校本部已於今年10月落成進駐，新校區結合了學術、研究、生物科技、育成中心和醫療照護等功能，未來也將發展成為智慧校園，期以最大化節約能源、最小化碳足跡為目標，邁向更卓越優秀的世界一流大學、醫學中心及卓越有特色的高科技生醫園區，成為台灣人的驕傲，世界傑出的品牌。

順應醫療科技數位化浪潮，中國附醫菁英醫療團隊積極發展智慧醫療、尖端醫學，與世界知名醫學中心和研究機構合作尋求突破與創新，同時發展生醫創新產業；其中「細胞治療中心」與「多維列印醫學研究及轉譯中心」等研發團隊績效斐然，獲得國家生技醫療產業策進會評審青睞，一舉榮獲11項國家新創獎殊榮。

中國附醫與合作企業在會場展出的智慧(AI)醫療與生醫科技產業特色亮點包括：「細胞治療中心」團隊未來將提升多項癌症治療；「精準醫學中心」的臨床服務與建立台灣人基因資料庫精準計畫；「人工智慧醫學診斷中心」研發「護理語音助理」與「人工智慧心肌梗塞決策支持系統」，以及「多維列印中心」與衍生企業「長陽生醫」攜手合作開發的器官晶片系統等前瞻性產品；「長聖生技」發表對細胞治療全方位服務之相關成果；「長佳智能」以AI技術為主軸，提供醫療上的臨床應用，將為尖端醫療貢獻一份心力。

周德陽院長說，中國附醫秉持醫療機構的專業角色與醫療使命，在蔡長海董事長的領導下，不斷追求卓越，更全力發展智慧醫療與高科技生醫產業，並結合學界、醫界、產業界厚實充沛的研發能量，為台灣打造一個生醫產業發展的生態鏈，創新尖端醫療，提升醫療品質，建立友善醫療環境，守護全民健康，同時善盡校院的企業社會責任，進而創造社會共享價值。