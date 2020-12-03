首屆台灣國際美容展線上展圓滿落幕 吸引51國買主線上參觀

外貿協會主辦的台灣國際美容展，首次因應新冠肺炎疫情轉型為線上展，以全新數位行銷方式，徵集來自7個國家50家廠商參與，透過虛擬展覽平台，以影音相片素材、線上洽談、預約會議等功能，與國際買主零距離的互動。在新冠肺炎後疫情時代以數位行銷策略，協助廠商跨越國境、持續與國際市場接軌。

貿協表示，本屆展覽自今（2020）年11月2日至30日於線上展出，共計吸引來自51個國家/區域的國際買主至線上展平台參觀，前十大買主分別為中國（含香港）、新加坡、日本、印度、美國、波蘭、印尼、南韓、馬來西亞、巴西及菲律賓。為了延伸線上展效益，更是辦理超過100場次的採購洽談會，一方面精準媒合參展廠商及國際買主，也協助國外廠商找尋我國代理經銷商，後續商機可期。

展覽期間更同時開辦一系列線上活動，包括國際市場研討會，深入探討亞洲、韓國、泰國、日本及法國，在新冠肺炎疫情影響下，各地市場的因應；此外嘉誠化學及嘉誠微笑杯在展覽期間，也主辦化妝品原料論壇，就「化妝品法規及未來趨勢」、「美粧趨勢及產品應用解決方案」及「創新原料技術開發與應用」等三大面向請專業講師深入剖析。

此外，29家參展廠商也在線上舉辦產品發表會，讓國內外的美粧業者，透過數位展覽平台，超越空間及時間的限制，同步與國際市場及美粧最新趨勢銜接。更多台灣國際美容展最新消息，歡迎請至官網查詢：https://www.beautytw.com.tw/ 。