工業局主題館攜手原創娛樂 繽FUN台北資訊月

為提升臺灣數位內容產業的能見度，擴大國內市場的自占率，經濟部工業局今（109）年結合年度資訊展會「台北資訊月」打造「工業局主題館」，展出「臺灣好遊戲」與「ACGN原創IP」兩大主題，攜手眾多臺灣優秀原創業者共同參與，匯集年度優質國產遊戲與國內動畫、漫畫、遊戲、小說、圖像等領域的精彩內容，除展示多元豐富的數位娛樂產品之外，更規劃精彩的舞台活動及抽獎。

「工業局主題館」於台北世貿一館D區展出，展出為期12月2日至6日共5天，呈現最具特色的娛樂饗宴，繽FUN台北資訊月。

近年來，工業局積極推動臺灣數位內容產業發展及多元應用，支持國內中小型公司及獨立團隊投入自製研發，並推動跨域合作來提升國內原創產品的質量與競爭力，如：赤燭遊戲的《返校》除了遊戲賣座之外，拍攝真人電影更創2.58億元票房、勇奪金馬5大獎！電視劇《你的孩子不是你的孩子》劇集於Netflix、LINE TV等國際平台播映獲得廣大好評，更延伸製作了PC遊戲《Kidz》於Steam平台發行，總下載數超過40,000筆，更榮獲2018年新加坡亞洲電視學院獎之最佳電玩獎。光穹遊戲《螢幕判官》、SIGONO《OPUS地球計畫》、數位卡夫特《動物之鬪》於國內獲得出版商青睞，相繼出版出版小說。多款產品獲得市場好評與優秀成績並成功走向國際市場，證實產業跨界合作的加乘效益，更是帶動了國內產業跨域合作的動能。

有鑑於「原創IP」為數位內容產業發展的關鍵要素，本次工業局主題館展出「臺灣好遊戲」與「ACGN原創IP」兩大主題，集結30家國內家業者，全力協助推廣國內原創IP產品曝光，展出內容涵蓋數位遊戲、動畫、漫畫、小說角色圖像等娛樂領域。「臺灣好遊戲」專區展出共計12款國產優質遊戲，國內遊戲大廠網銀國際展出鉅資打造的年度射擊遊戲大作《CODE 2040》、魚拓遊戲則展出以臺灣早期文化為主題的新作《映泉鄉》放置手遊、不或互動娛樂的《FantasyCook》則是一款多人合作遊戲，還有HuMoFish Games《地城謎蹤》、希娜科技《境界之詩》、量素科技《Gotcha》、派對鵝工作室《給地偷地》、Toii團隊《都市傳說冒險團》、中央創遊《迴浪之岸》等，都是國內優質國產遊戲產品。

「ACGN原創IP主題區」展出共計19家國產原創IP業者優質內容及周邊衍生商品，卡通動畫授權日本電視台播映的《九藏喵窩》、線上觀看突破一億人次的卡米客動漫《茶葉少女》，以及廣受玩家歡迎進而改編輕小說的數位卡夫特格鬥遊戲《動物之鬪》，還有海穹文化《海穹英雌傳》、小不點動畫《毛巾寶貝》、風尚創意《二允兄弟》、華創文化《飽島動物》、普羅米修斯《狐羽村》等內容豐富的原創IP。透過工業局的努力，產官齊力打造ACGN原創內容特色展區，讓參觀民眾獲得更多國內優質的原創內容資訊，也協助廠商提高曝光、吸引更多民眾成為粉絲。

為了讓國內參觀民眾充分體驗優質的國產數位內容產品，「工業局主題館」除展示有趣、豐富的內容之外，業者也規劃了精彩舞台活動與民眾交流互動。現場還有工業局FB按讚分享活動（https://www.facebook.com/moeaidb/ ），讓來「工業局主題館」參觀的民眾，輕鬆體驗就有機會抽得精美小禮！