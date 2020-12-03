2021台北國際體育用品展 實體虛擬聯手出擊 線上展開放報名

外貿協會所辦理的「台北國際體育用品展（TaiSPO）」將於明（2021）年3月3日至6日於南港展覽館一館登場，身為亞洲最完整的運動用品全方位採購平台，為提供海內外專業人士洽商合作機會，更將自3月3日啟動為期一個月之線上整合平台（TaiSPO Online），以線上形式協助廠商跨越地域以及時間限制，主動出擊接軌全球商機。

TaiSPO Online平台具有四大特色「虛擬（Virtual）」、「互動（Network）」、「體驗（Experience）」及「數據（Insight）」，將以虛擬呈現如實體展館一般的展示方式，讓與會者如臨真實展場，並增加國際買主「留言」、「預約」及「媒合」的功能，使買主可直接與參展者進行零距離的線上洽談，參展廠商亦能有效蒐集潛在買主名單及參觀軌跡，利用展期所蒐集的資訊進行於未來再行銷；應用虛實整合、視訊及直播技術，搭配展中直擊以及線上論壇等相關活動，開創未來體育用品的全新生態。

為使線上線下更有效地串連，實體展現場將設置線上展專區，讓實體展參觀者從活動現場走入虛擬世界，讓使用者體驗更加完整，也使線上展廠商同步與實體展買主進行互動交流、創造雙贏。

主辦單位外貿協會同時也將利用專業的產業媒體、買主資料庫以及社群媒體合作，創造出多樣化的吸睛影音內容，全面性擴散展會及廠商資訊，創造最大化的廠商參展效益。

更多「台北國際體育用品展TaiSPO」展覽訊息，請至本展官網（https://www.taispo.com.tw/ ）查詢。