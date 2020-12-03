2020亞太產業鏈結成果暨心南向-新成長系列四 新書發表會

經濟部工業局與全國工業總會，11月26日於臺北國際會議中心共同舉辦《2020亞太產業鏈結成果暨心南向-新成長系列四：建構疫後新南向韌性供應鏈 新書發表會》，由經濟部工業局呂正華局長及全國工業總會林明儒副理事長出席致詞，財訊雙週刊謝金河社長為論壇引言，工研院產科國際所張超群副所長進行新書導讀，並邀請7家業者現身分享南向成功經驗，近400位產官學研代表熱烈參與。

經濟部工業局呂正華局長於致詞時表示，受美中貿易紛爭及肺炎疫情蔓延的衝擊，全球供應鏈加速重組與移轉已成趨勢，經濟部啟動「超前部署」作為產業布局的後盾，包括「投資臺灣三大方案」以及持續推動「新南向政策」，讓高階產品移回臺灣生產，中低階產品且勞力密集移往新南向國家生產。此外，他特別感謝工總，在疫情嚴峻之時仍維繫與新南向6國工商總會聯繫，維持雙邊產業交流，並與世界臺商總會、亞洲臺商總會簽署合作協議，未來將對新南向產業推動更有助力。

工總林明儒副理事長致詞時強調，美中貿易摩擦與肺炎疫情推進供應鏈重組的速度，也讓各國思考建立韌性供應鏈的重要性，透過新書案例，讓大家了解「疫後新商機」、「在地化」、「形塑公司文化」、「客戶同位」、「差異化」、「好的服務模式或示範場域」的重要性，這些都是未來有意南向的企業須注意的面向。為響應政府「新南向政策」，工業總會也在經濟部支持下成立「亞太產業合作推動委員會」，推動新南向產業鏈結合作，自2017年成立以來，已成功舉辦24場高峰論壇，並簽訂160餘項MOU，深化產業合作與創造新興合作模式。

工研院產科國際所張超群副所長進行亞太產業鏈結成果說明與新書導讀，他表示，2020年全球面臨肺炎疫情的突發性衝擊，疫後「新常態（The New Normal）」經濟成為熱門討論議題，同時也帶來不同以往的產業新商機，面對後疫情時代的產業轉型契機，臺灣廠商須將供應鏈轉變為「韌性優先」。新書聚焦「電子與電機」、「食品與生技」、「軟體資訊」、「綠色」、「民生與服務」等五大產業，收錄了相當多將防疫創新科技和新常態模式推向新南向國家的臺商成功案例，對臺灣打造具有韌性的供應鏈，具有特殊意義。

大會邀請的產業專家陣容堅強，包括：電子與電機產業由萊信企業賴維信董事長分享在風雨中淬鍊成長，成為印尼汽車售後市場王牌的故事；同致印度合資公司李軍翰業務發展代表講述打入印度最大車廠Maruti Suzuki的歷程；資訊服務產業由神通資訊蘇亮董事長分享臺灣系統整合方案成功輸出南向市場經驗；宇萌數位科技白璧珍執行長說明用擴增實境找口罩及豐富東南亞群眾現場體驗；生技產業由京冠生物科技楊青山董事長暢談如何用臺灣WAY在南向市場架構農業生態圈；綠色產業由創淨科技陳建宏總經理分享消毒水家電如何搶攻大馬防疫商機，以及億鴻系統張家豪董事長說明跨足菲國能源智慧管理的經營成功之道。