連續4年 所羅門獲頒2021台灣精品獎

有台灣產業界奧斯卡獎美譽的台灣精品獎，於11月25日舉辦第29屆台灣精品獎頒獎典禮，所羅門以「智慧物流解決方案-JustPick智能3D分揀系統」獲得得獎殊榮，這也是所羅門連續第4年獲獎。

所羅門研發能量今年持續在國內外大放異彩，已陸續拿下工業視覺領域最重要的獎項-視覺系統設計創新獎（Vision Systems Design Award）、機器視覺產業聯盟（CMVU）機器視覺企業創新產品獎，以及獲獎率僅0.8%的2020德國紅點設計大獎的頂級獎項-最佳設計獎（Best of the Best）。

所羅門智慧物流解決方案JustPick採用獲得2020德國紅點設計大獎的得獎介面，其友善與直覺式的圖形設計介面，讓業者無需額外撰寫程式，僅要拖拉圖形即能輕鬆設定工作模組，無須費力既可客製化多元的自動化應用，如檢測、取放、自動式路徑生成等。

所羅門表示，電商與物流業者不斷增加發貨中心(fulfillment center)及微發貨中心，許多倉儲、發貨中心雖已導入自動化設備，但唯獨在分揀流程仍高度依賴人力，因為SKU(存貨單位)數量相當高，機器無法一個一個物件學習辨識，而市面上的機械手臂搭配視覺取放系統通常只能執行單一物件的取放。

為了解決業者困境與理貨效率，所羅門推出「智能物流解決方案-JustPick智能3D分揀系統」。透過AI 3D視覺與深度學習，賦予機器人感知能力，如同裝上眼睛與大腦，讓機器人突破使用限制，不需要事先學習即能成功辨識上千萬種物件，適用拆堆棧、物流發貨中心或快遞包裹揀貨等場域。

機器人也能依訂單內容計算需要材積，不管是幫訂單找尋最合適大小的紙箱裝箱，或是將物流箱內排列空間使用到極致，都能將紙箱空間利用達到最佳化，為業者省下包材與運費成本。該產品已獲得歐美與東南亞客戶採用，包含大陸海爾、國際前三大物流商與韓國電商龍頭等均是公司客戶。並獲得全球500大企業使用，如汽車、製造、鞋業等業者。