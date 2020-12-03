科技部舉辦法人鏈結產學合作成果發表會

科技部推動法人鏈結計畫，至今已和產學界合作多項成功案例，為進軍國際市場，帶領法人鏈結創造多贏，科技部日前舉辦一場跨部會、跨領域的法人鏈結產學合作成果發表會，現場展出超過 50 件成功案例，發表會成果豐碩。

臺灣除了學界強大的科研硬底子之外，科技部主導、串連跨部會不同領域專家法人加值，亦是臺灣產業能領先國際的重要因素。

科技部六年來串連跨部會不同領域專業法人，挹注法人技術能量與豐沛產業經驗，吸引業界投入逾10億元，透過工研院、國研院、國衛院、商研院、農科院、設研院、資策會、金屬中心、車輛中心、塑膠中心、精機中心、生產力中心、紡織所等 13 家研究機構，銜接學術研究與產業廠商，將研發成果商品化、產業化，組成堅強的科技生態鏈。

一顆吞服型智慧膠囊，就能即時監測加護病房常見的併發症「腹內高壓」降低致死率；外型像驗孕棒的快篩試片，能在六分鐘內檢測出牙周致病菌；透過穿戴式心臟搏動生理量測系統，能在關鍵時刻察覺心臟病的早期徵兆；無藥物殘留的抗病技術，以口服代替注射提高魚蝦種苗的品質與產量，產學合作成功案例盡在發表會上完整呈現。



長庚醫院廖建宏醫師暨長庚大學兼任助理教授團隊的「近端監測吞服型無感式科技系統」，研發全世界最小、最即時且無線的壓力偵測智慧膠囊，口服入後即可監控和預防，有機會創造每年 12 億美元的市場。

牙周病現階段檢測以侵入性治療為主，透過法人鏈結計畫，成功大學教授吳炳慶開發「牙周病菌即時靈敏檢測平台」，使用快篩試片快速簡單地幫助牙醫及時判斷患者牙齦是否有牙周致病菌存在，早期發現、早期治療，對國人健康可謂一大福音。

另一個慈濟科技大學研發長林祝君所開發的「輸液止逆裝置」，利用流體動力學原理，研發出小體積、可拆式、低成本的止逆裝置，解決醫院裡護理人員疲於奔命的問題。

還有海洋大學呂明偉教授以「Lipoplex口服傳遞平台」，提升高價值的經濟魚種育成率。透過抑制病毒感染，大幅提升魚苗存活率。目前已成功媒合，進軍印尼、馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場。