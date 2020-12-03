桃園律師公會理事長交接 丁俊和：承先啟後 再現榮光

社團法人桃園律師公會於11月29日上午舉行「第十六屆第一任及第二任理事長交接典禮」，在第16屆第1任常務監事林仕訪監交下，由現任理事長關維忠將印信交接給新任理事長丁俊和，第二任副理事長則由萬峯法律事務所律師張百欣出任。

包括桃園市政府法務局長周春櫻、桃園地院院長邱瑞祥、桃園地檢檢察長王俊力、全聯會大理事長林瑞成、前理事長紀亙彥、全聯會律師學院院長李慶松、法扶基金會桃園分會會長洪榮彬等人，與各縣市律師公會及各社團理事長、桃律各屆歷任理事長等貴賓均親自出席觀禮，典禮隆重盛大，也熱鬧溫馨。

桃園法扶分會長洪榮彬(左起)、律師全聯會前理事長吳光陸、桃園地檢署檢察長王俊力、桃園律師公會卸任理事長關維忠、新任理事長丁俊和、桃園律師公會新任常務監事鄭仁壽、律師全聯會理事長林瑞成及桃園地方法院院長邱瑞祥、高檢署檢察官丁俊成、桃園市政府法務局局長周春櫻、桃園律師公會副理事長張百欣。圖：江富滿

關維忠發表卸任感言時表示，任內歷經律師法修正施行之重大變革，對於會員的重新擇定、會籍總整理、跨區執業申請等艱鉅挑戰，在其帶領秘書處及會務人員之努力下順利完成，因之修正之桃律章程，也在會員代表大會中順利通過完成，而於疫情舒緩後，也持續舉辦更多更深入的在職進修課程，反應踴躍，本會更因修復式正義委員會的優異表現，榮獲全聯會年度公益律師團體優選獎，總統蔡英文親自頒獎表揚。他期許並祝福新任理事長丁俊和及副理事長張百欣的團隊繼往開來，再創佳績。

理事長丁俊和與觀禮貴賓地院院長、地檢署檢察長以及各地方律師公會理事長等大合照。圖：江富滿

新任理事長丁俊和在致詞時強調，在過去各屆歷任理事長之帶領下，已樹立桃律優良之傳統及體制，有信心承擔理事長一職之重擔，在其任內，定當秉持桃律以會員權益為優先，擴展會員業務為目標，以過去為基石，向未來邁進；過去一年，因律師法修正的重大變革，而參與完成桃律章程之修正，更讓桃律的會員人數有大幅變化，但絕不讓會員權益受到影響，並增進會員福利，也同時與臺灣桃園地方法院、臺灣桃園地方檢察署及桃園市政府配合，促進會員在公益服務之範疇，最後感謝關理事長及桃律全體人員的努力，已奠定良好基礎，在副理事長張百欣、新任秘書處同仁及會務人員的協助下，定當承先啟後，再現榮光。