亞洲大學今年榮獲4項國家新創獎 新創精進獎蔡校長率領團隊領獎

亞洲大學全面推動AI教學研究，師生團隊在AI生技及醫療技術方面，獲致相當成果，至今連續4年共獲10項國家新創獎暨新創精進獎。其中，今年再獲4項國家「新創獎」暨「新創精進獎」。12月1日在第17屆國家新創獎暨2020新創精進獎典禮中，由亞大校長蔡進發帶團隊領獎。

亞大校長蔡進發說，亞大3D列印中心、食品安全檢測中心，分別應用 AI、區塊鏈、醫療技術，榮獲今年4項國家新創獎暨新創精進獎，包括食品安全檢測中心研發「檢測晶片」、「溫度管控晶片」2項技術、3D列印中心「人工真皮新技術」等3件國家新創精進獎。由中國醫藥大學、亞洲大學系統學校的「中亞聯大」共同研發的「生物製造之癌症晶片應用於患者特異性用藥預測平台」，獲國家新創獎。

亞大食安中心主任蔣育錚教授研發團隊，去年以「無線傳能即時感溫監控半導體晶片於食品安全之開發與應用」、「益生菌及病原菌之基因探針、引子及生物晶片之開發與應用」兩項研發技術，獲得國家新創獎、國家新創「精進獎」；今年與交通大學電機系陳科宏教授、半導體業者合作，精益求精提升檢測技術，再以「檢測晶片」、「溫度管控晶片」兩項技術，獲國家新創精進獎。

「中亞聯大」3D列印醫療研發中心，去年以「細胞積木應用3D人工真皮開發技術」獲得16屆國家新創獎，今年再接再厲，又研創新技術，使用「纖維母細胞，結合立體膠原蛋白」製成的新式人工真皮，與人類皮膚接近，敷在老鼠身上，約2周後可癒合，且不會有傳統人工皮膚攣縮現象，不會有皺痕，獲今年17屆國家新創精進獎！

亞洲大學副校長陳大正指出，他參與的「中亞聯大」3D列印醫療研發中心團隊，今年獲得國家新創獎，是以開發的生物製造癌症晶片，結合患者自身的癌組織細胞，用於評估患者的用藥策略，有助於達到精準醫療的成效，希望能以此技術引領邁向世界領先。新開發的精準醫療技術名稱是「生物製造之癌症晶片應用於患者特異性用藥預測平台」。