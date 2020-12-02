滬尾藝文休閒園區 前進耶誕城 淡水人氣美食 等您來品嘗

今年適逢活動 10 週年的新北耶誕城，首度與華特迪士尼公司官方合作，以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題打造耶誕園區，規劃一系列嘉年華、演唱會、市集等多種不同主題區域，滬尾藝文休閒園區將共襄盛舉一起前進耶誕城，為大家帶來美味的淡水超人氣伴手禮與耶誕美食啦!

年末北部最大的耶誕盛典「新北耶誕城」在11月13日正式開城，48座裝置藝術浪漫點燈外，還有全台唯一的迪士尼光雕秀「公主篇」，一連串精彩的耶誕城系列活動逐步啟動，點亮新北，帶給民眾美好的夜晚。而每年的不容錯過的重頭戲之一新北耶誕市集也將在12/4-12/6登場，

現場嚴選80攤特色美食及好禮攤位，滿足每位來訪市民的味蕾。

滬尾藝文休閒園區也將前進耶誕城，推出全新耶誕美食【耶誕火雞三明治】、【水果熱紅酒】讓民眾一飽口福：使用主廚特製酪梨醬汁搭配酸爽醃黃瓜醬與嚴選火雞肉所製成耶誕火雞三明治，酥脆的巧巴達麵包烘烤下散發迷人的香氣；使用八角、丁香、陳皮、肉桂、蘋果與紅酒一起熬煮加熱製成的水果熱紅酒在寒冷的12月給你溫暖的感受，並搭配肉桂棒及柳橙作食用讓你一喝就愛上!

除了耶誕美食外，現場也有販賣將捷金鬱金香酒店特色河畔餐廳餐券，推出超優惠平假日午晚餐７９折、河畔餐廳平日早餐卷５３折，平日住宿更是下殺３８折起，不容錯過的折扣等你來搶購！而本次活動滬尾藝文休閒園區特別與淡水在地排隊名店合作，將淡水超人氣美食阿婆鐵蛋、和正農作耶誕肉桂捲、元記小舖聖誕公仔泡芙等帶來耶誕城，讓來訪民眾不用跑去淡水就能買到排隊美味，來到新北耶誕市集就是要來滬尾藝文休閒園區攤位絕對不會讓你空手而歸！

12月將捷金鬱金香酒店也應景推出養生火鍋，凡至河畔餐廳用餐，每桌即贈養生火鍋一鍋，陪你溫暖過冬；12/15起入住即送淡海輕軌一日交通聯票，交通不斷聯暢玩淡水。禮萊廣場針對耶誕節也推出聖誕跨年PARTY活動，11/11-12/7憑當日購物發票，滿500元可至服務台兌換代幣玩一次抓抓樂；12/8-1/3接檔扭蛋轉轉樂活動，憑當日購物500元發票可玩扭蛋一次，扭取驚喜小禮，未來也將持續推出不同活動等你來參與。