一切，來自於對生命的感動！ 「呂美麗精雕藝術館」二十週年紀念 一步一腳印成立藝術館

回想二十年前呂美麗老師熱愛雕刻藝術，而後陸續在國內外各地受邀請辦巡迴展，深知辦展覽的辛苦，於是老師想設立一個自已的藝術館，希望本土藝術能根留家鄉，終於在2000年落定在宜蘭三星成立呂美麗精雕藝術館。

初創藝術館因當時物資匱乏，陳設簡陋，一切從零開始，在拮据的環境之下，克服一切困難，使藝術館能正常營運，而因創館之初不懂如何經營，且文化藝術是冷門的行業，所以年年虧損，呂美麗老師為了籌措資金，絞盡腦汁，仍不畏艱難。一路走來，也遭遇了很多瓶頸和困境，歷經了SARS和金融風暴，以及許多疫情，諸多的考驗，呂美麗堅持信念，永不放棄的精神，戰戰兢兢將工藝雕刻更多元化的呈現，讓藝術館更加豐富。

開館多年也發現在三星簡陋舊館，仍不堪使用，於是2006年重新規劃較有規模的藝術館，這也是老師另一個階段的挑戰，終於在2008年成立礁溪藝術館(即現今藝術館)。

呂美麗以鄉土、生活、佛的系列雕刻為主，多年的創作，件件都是她的心血結晶，更因為「木雕的不可複製特性，流通一件，就是少一件」，因此在館中創作的作品實屬難能可貴與大家分享，希望能讓生活、年代的記憶透過老師的刀筆刻劃傳承下去。呂美麗早期的創作有木雕、金雕、銅雕及琉璃，後期更是以藝術傳承為目的，讓藝術團隊更突破傳統藝術，子女的加入進而潛心發展「大漆」、「銀器」的美術生活器藝，為藝術館增添許多風采及多元性。

呂美麗從默默無名到國內外參展無數，獲得國家工藝的殊榮，這對老師來說，真的是一個很大的肯定，歡迎大家來與藝術館一起分享這份得來不易的成果和榮耀，也感謝大家的支持與鼓勵。

今年2020年12月5日剛滿二十週年，也是很挑戰的一年，我們帶著感恩的心在這天舉辦二十週年慶。歲月的積累，蘊釀豐富的內涵，無限的心靈感觸，在此刻，誠摯的邀請各界蒞臨指教~在宜蘭礁溪的「呂美麗精雕藝術館」，一起領略精雕藝術館成長的喜悅……

https://youtu.be/VbDTeOvwqY8