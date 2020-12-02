農糧署、楓康超市舉辦農產初級加工品大步走活動 楓康超市設櫃開賣

為了推廣農糧署全力輔導的優良認證廠商高品質生產的「農產初級加工品」，2日農糧署與楓康超市在楓康超市台中青海店舉辦「初級加工大步走，把關衛生安心購」記者會，現場展示多家經過輔導、認證、安全、衛生的10餘項農產初級加工品，有仙草茶、山苦瓜茶、菊花茶等，讓國人可以體現這一年來政府推廣安全、衛生、溯源管理農產初級加工品的用心。活動當天農糧署胡忠一署長聯袂楓康超市部主管林明圖經理共同出席記者會，現在消費者只要在11月27日至12月17日活動期間，到楓康超市購買有認證、政府輔導的農產初級加工品滿百都可享受點數紅利5倍送的好康優惠。

與會貴賓一起拉開彩球，宣布農產初級加工品在楓康超市各分店正式上架開賣。圖／陳仁義

農糧署署長胡忠一表示，農產品初級加工場管理辦法自109年3月26日發布，農產加工邁入新紀元，行政院農業委員會農糧署為協助農民申請農產品初級加工場登記，已於全國辦理8場次法規說明會及加工技術與食品安全衛生教育訓練718人次，並透過協助改善場域及申請登記等全方位輔導，截至今年11月底農糧署已輔導全國12家業者順利取得登記證，更首度結合在楓康超市嚴選農產初級加工品上架販售，國人不僅能就近買到高品質的農村好物，還可以賺好康，消費者可至楓康超市選購「農產初級加工品」，支持農民用心生產的優質農產初級加工品。

胡忠一說，為協助農產品初級加工場拓展產品行銷通路，該署已成功媒合香氛花園、紫城、谷芳有機茶園、樂農發、大力蔘、曾吉生及許復堡等7家業者，即日起至12月17日於全國47家楓康超市設立的「農產初級加工品」專櫃販售，產品涵括全台，有新北三峽碧螺春綠茶、桃園楊梅仙草乾、花蓮壽豐有機山苦瓜茶、臺南歸仁有機杭菊…等10餘項優質產品。

圖左起農糧署北區分署副分署長林美華、農糧署署長胡忠一、楓康超市部主管林明圖經理齊為農糧署所輔導上架安全好品質的農產初級加工品農村好物讚聲。圖／陳仁義

他並表示，農產品初級加工場登記是經政府嚴格審核發證，申請人須通過40小時的加工技術與食品安全衛生教育訓練且考試及格，加工原料則須為國產溯源、產銷履歷或有機，加工場域需取得合法容許使用，並經該署委託食品工業發展研究所的專業團隊逐場輔導改善場域及人員衛生管理，再經地方政府農業主管機關及衛生主管機關實地查核通過，由原料、人員、加工場所至產品層層把關，食品安全衛生管理等同食品工廠，保障民眾消費權益。

農糧署署長胡忠一進一步指出，農產品初級加工場登記制度自107年初構思至今，歷經2年10個月，期間經跨部會協商（包括經濟部、衛生署等）、法規制度至首家業者登記及成功上架販售，每一步都代表農產品初級加工的新里程碑，農民及政府合作攜手建立農業生產、加工到通路的六級化典範，更期待消費大眾以採購行動支持優質國產農產加工品。

楓康超市部主管林明圖經理並指出，農產品初級加工商品可串連一級生產、二級加工與三級行銷，加速農產業六級化，帶動約500家農產初級加工場健全發展，年產值估可增加約20億元，提高農產品加工量每年達7.5萬公噸，有助於穩定產銷、提升整體農業產值，是政府新年度提升農業、優化農業的重要政策。