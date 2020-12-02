中國醫藥大學暨附設醫院團隊國家新創獎大放異彩 勇奪11獎項

副總統賴清德親自頒獎予陳明豐榮譽院長領導的長佳智能。圖／中國醫藥大學提供

2020第17屆國家新創獎揭曉頒獎，中國醫藥大學暨附設醫院團隊研發成果大放異彩，在眾多參賽者中脫穎而出勇奪11項殊榮，分別囊括8件學研暨臨床新創獎、1件企業新創獎及2件合作企業育成獎殊榮，展現充沛的生技醫療創新能量，榮獲副總統賴清德等首長頒獎表揚。

張坤正副院長團隊獲獎表揚。圖／中國醫藥大學提供

第17屆國家新創獎副總統賴清德應邀出席頒獎，肯定獲獎單位和企業在發展生技醫療產業、推動精準、智慧醫療的研發創新。同時讓這些研發產品推向市場廣為使用，造福社會大眾，並在國際上發光發熱。

陳宏基院長團隊獲獎表揚。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學洪明奇校長表示，該校是一所重視教學及服務品質的研究型大學，更要訓練學生「研究創新、追求卓越」的精神，因此，在研究方面投入很多心力和努力，陸續成立了國際級特色研究中心，包括腫瘤、免疫、幹細胞、中草藥、中醫暨針灸、腦疾病老化醫學等研究中心，延攬國內外優秀人才和菁英研究團隊，與世界一流的醫學中心和研究機構交流合作，現今已輔導設立10家衍生新創公司，有助於帶動台灣教育、醫療及生醫產業的發展，以期對人類的健康福址有所貢獻，這也是大學的社會責任。

陳怡文副教授團隊獲獎表揚。圖／中國醫藥大學提供

中國附醫周德陽院長說，秉持著醫療機構的專業角色與醫療使命，在蔡長海董事長的領導下，不斷追求卓越，更全力發展智慧醫療與高科技生醫產業，並結合學界、醫界、產業界厚實充沛的研發能量，為台灣打造一個生醫產業發展的生態鏈，創新尖端醫療，提升醫療品質，建立友善醫療環境，守護全民健康，同時善盡校院的企業社會責任，進而創造社會共享價值。

黃升騰教授團隊獲獎表揚。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學暨附設醫院今年榮獲國家新創獎的科研團隊有：

●陳明豐榮譽院長領導的長佳智能創新開發一套『醫療AI孵化器-雲端生醫大數據平台』。

●鄭隆賓院長團隊創新開發『開發靶向性硫酸多醣酯之磁性奈米技術平台：結合診斷、治療、追蹤之三合一精準療法』。

●陳宏基院長團隊開發顯微重建手術突破性技術『顯微架橋皮瓣解決截肢危機』。

●陳光超副院長的策略聯盟團隊創新醫療技術『人工智能輔聽器』。

●張坤正副院長跨領域合作團隊開發AI自動診斷心肌梗塞心電圖判讀『24/7急性心肌梗塞智能輔助系統』。

●林宗立醫師跨領域合作團隊開發創新技術『新型人工膝關節感染治療用活動型佔位器模具』。

●黃升騰教授跨校團隊合作開發專利技術『中醫智能處方系統』。

●佘玉萍副教授跨領域團隊開發『ADAM9蛋白酶抑制劑作為新穎抗癌藥物』。

●陳怡文副教授跨校合作研究團隊開發的精準醫療技術『生物製造之癌症晶片應用於患者特異性用藥預測平台』。

●郭昭麟教授協力行政院農委會種苗改良繁殖場開發『藥用石斛新品種-種苗金皇一號石斛』。

●柯承志助理教授協力企業創新開發『NT carry+仿生微載體自動裝載設備』。