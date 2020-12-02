培育影視人才 金馬獎最佳音效獎得主郭禮杞朝陽科大授課

由台中市政府新聞局指導、朝陽科技大學傳播藝術系辦理之「現場錄音基礎課程」，特別透過中影培育中心邀請到國內知名的錄音師郭禮杞擔任講師，與學生分享專業錄音實務。業界尊稱「郭師傅」的郭禮杞，甫於今年第57屆金馬獎以《無聲》奪下最佳音效獎，以超過25年的業界經歷，融合學理及實務經驗，無私傳授現場錄音技術及器材的實務作業，並分享錄音知識及聲音設計的小秘訣，十分難得。

台中市政府新聞局影視發展科科長劉仲偉（右）贈送伴手禮予郭禮杞（左）。圖／許俊揚攝

台中市政府新聞局影視發展科科長劉仲偉表示，為發展台中成為影視產業重鎮，市府逐年編列預算補助推動影視發展活動經費，而朝陽科大傳播藝術系作為台灣中部影像創作之專業學系，長年致力於發展親產學之校園文化，培育專業影視實務人才不遺餘力，加上座位於霧峰的中台灣影視基地，亦自去年10月正式營運，引進民間專業技術團隊經營，未來希望能攜手合作，共同為台灣的影視產業努力，讓台中成為影視人才培育的搖籃。

甫於今年第57屆金馬獎以「無聲」奪下最佳音效獎、擁有超過25年業界經歷的郭禮杞，無私傳授朝陽科大學子現場錄音技術及器材的實務作業，深受好評。圖／許俊揚攝

朝陽科大傳播藝術系主任安碧芸表示，郭禮杞曾以《失魂》、《最遙遠的距離》、《松鼠自殺事件》等作品榮獲金馬獎，希望能透過短期、密集的工作坊形式，讓傳播藝術系學生獲得對現場錄音相關技術及器材實務層面的專業指導，並增加在校學子與實務工作人士交流的機會。透過兩場實務工作坊的課程中，介紹現場同步錄音流程及使用器材注意事項等實務技術，從基礎的認識到依據劇本內容規劃錄音與聲音設計藍圖，讓學子零距離貼身學習大師的專業技術及對工作的態度，收穫滿滿。

郭禮杞於奪得57屆金馬獎最佳音效獎「無聲」電影海報簽名。圖／許俊揚攝

郭禮杞強調，聲音在電影中扮演相當重要的元素，但卻經常被忽略，影視相關科系的學生也多想擔任導演、攝影師或燈光師，相較之下較少有人願意投入「聲音」工作，這也是他願意南下台中的最主要原因，希望能利用這個機會傳授自身經驗，培養更多年輕一代的電影聲音工作者。