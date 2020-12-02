恆生金融科技榮獲2021「台灣最佳信譽第一品牌獎」

在中華優質企業經貿發展協會主辦的優良企業品牌甄選活動中，恆生金融科技(股)公司以「用心對待客戶、信心激勵自己、同心創造恆生」之優異企業經營形象，榮獲2021「台灣最佳信譽第一品牌獎」殊榮，代表恆生金融科技不論是企業品牌及產品服務內容等方面，皆已在最短的時間備受各界高度肯定，落實企業社會責任(CSR)的品牌力也深植人心。

恆生金融科技創辦人王俐喬表示，「創業初衷是看見台灣大多數人缺乏良善的貸款管道，處理自身財務問題，進而延伸產生社會案件、地下錢莊、暴力討債等事件發生。」該公司企業經營定位是扮演協助客戶解決債務的貸款經紀人，因此，在成立公司的同時，更期許能在企業經營的當下，具體履行企業社會責任回饋社會。

恆生金融科技股份有限公司打造出「用心對待客戶、信心激勵自己、同心創造恆生」企業經營形象。圖／恆生金融提供

王俐喬指出，恆生金融科技扭轉大家既定的觀念，以及有著協助不同條件的借款人解決資金問題的信念，一直在堅持作對的事情－「做對的事情，永遠不會錯」，這也是該公司由上而下所有同仁堅守的座右銘。王俐喬語重心長說，每當幫助一個借款人解決債務上的問題，就如同醫生救人般，所拯救的將會是他人生路上一道難過的金錢關；或許在金融貸款的路上仍有很多難關要闖，但恆生金融科技還是會堅持下去！

王俐喬也表示，恆生金融科技著重培養人才、提升員工貸款專業知識，該公司堅信只有自己夠專業，才能提供更好的服務，並強調協助顧客時，必須用心看到每位客戶的委託，找到最佳的資金解決方案，並且做好售後服務、關心客戶，期許的不單是現在解決客戶債務上的問題，更希望客戶能在理債上有更好的規劃，目前已協助破萬人成功度過理債危機。

今年獲得台灣最佳信譽第一品牌獎的殊榮，王俐喬認為對整個恆生金融團隊意義非凡，因為這不只肯定同仁的努力，更是讓外界對貸款經紀人認知邁向普及的一大步。 ，「相信民眾在面對貸款時，恆生金融科技能有一個良好的管道，協助先理債、後理財」。

王俐喬強調，以誠信為基準的恆生金融科技，面對每一位借款人的故事，都是在促使該公司不斷前進的動力，因為恆生金融科技從創辦以來，就致力於發展「有溫度的」金融貸款，提供每一個借款人免費的知識與規劃管道，希望能夠真正的幫助借款人脫離債務困境。