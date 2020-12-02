台糖補助學童生態教學 尖山埤深耕環境教育

為落實環境關懷與學校服務理念，台糖公司自109年9月起開始辦理補助戶外教育活動，目前已補助近500名學校師生參與。其中，12月1日補助台南市德高國小100名學童至尖山埤江南渡假村進行「野性視界」生態戶外教學，培養正確環境教育觀念。

該活動主要教導學童們以「動物的觀點」認識人與動物共同生存的淺山環境，因環境存在許多人為因素，易造成路殺、窗殺及棲地破壞等野生動物生存危機，培養學童以正確的知識及具體行動，關心保護野生動物及生態環境。未來將持續推動並提供南部小學更多元的學習管道，讓更多孩子有機會走入淺山、認識生態環境。

台糖公司表示，秉持對環境友善及關懷校園，運用旗下所經營的渡假村場域資源，包括台南尖山埤江南渡假村之淺山生態、台東池上牧野渡假村之縱谷草地等，設計以野生動物為主題的戶外學習活動。透過活動設計體驗及探索，有助學童認識家鄉土地的環境及動物、生態環境的重要，並學習與野生動物間相處之道，尊敬自然、關懷生命，使環保及動保成為日常行動。

台糖公司長期以實際的行動力支持環保，旗下的江南渡假村自2015年成立「尖山埤環境學習中心」後，2017年取得環境教育設施場所認證，善用園區陸域及水域資源發展淺山環境教育，今年獲得「第七屆國家環境教育獎全國優等」肯定。此外，今年也取得環保署「環保標章旅館認證」，提供民眾更環保的渡假會議場所與服務品質。