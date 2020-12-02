冀台傳統武術交流首採雲端視訊競技

全球新冠肺炎疫情持續發燒 ，雲端視訊成為武術交流新解方！2020河北文化寶島行之冀台雲端傳統武術交流會，由冀台經濟文化交流協會、河北省武術協會和臺灣中華洪門武術聯盟主辦，冀台兩地80餘家武術社團參與活動，300餘名武術名家於石家莊市和高雄市兩個網路直播會場競技，並獲得兩岸線上觀眾1000萬人次關注。

2017至2019年，河北武術連續三年來台進行交流，在臺北舉辦三場大型武術交流會和武術文化論壇。今年，受新冠疫情影響，首度採用網路採取雲端交流新模式，持續深化冀台武術界交流合作，持續打造兩岸武術交流平臺，共同弘揚中華文化，促進融合發展。

本次冀台雲端傳統武術交流會設有石家莊市和高雄市兩個網路直播會場，設定共演太極、線上敬師、名家講堂、雲端演武四個主軸，集中展現中華武術文化武脈相傳、花開兩岸，也希望透過交流瞭解雙方傳統武術文化傳承情況。

全球洪門聯盟總會長劉會進說，武術的交流有利於兩岸人民的交流及互相瞭解。圖／黃全興

主辦單位的全球洪門聯盟致力推動兩岸武術交流，2006年至今近百場兩岸武術交流活動，「海峽兩岸中華武術論壇」、2017-2019海峽兩岸武術交流會、京台武術交流系列活動、冀台武術交流系列活動、海峽兩岸八極拳技藝交流、台灣武術節等各大交流，在兩岸武術交流扮演關鍵角色。

全球洪門聯盟總會長劉會進表示，武術的交流，有利於兩岸人民的交流及互相瞭解。劉會進指出，武術在台灣發展一直有著較好的發展，近幾年和大陸也一直保持武術文化交流。劉會進說，四年前，台灣洪門就已經開始做台灣武術節的活動，每一年大陸的參賽選手都有將近1000人，交流效果相當的好。

海峽兩岸交流協會理事長黃文佑致詞。圖／黃全興

海峽兩岸交流協會理事長黃文佑致詞說，今(109)年是台灣與河北第三年度的深度交流，在全世界的疫情都相當嚴峻下，首度透過雲端視訊的方式與河北的老朋友們來進行交流，突破了時空障礙，並透過網路視訊的方式同台展演，也將開啟兩岸武術交流的新境界。