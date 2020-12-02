石斑魚「鱻活一號」上架搶攻台灣市場

臺灣石斑魚領導品牌「鱻活一號」，繼成功外銷美國及中國大陸市場，近期積極拓展台灣市場，11月30日起系列產品在高雄「平凡五金行」上架銷售，成為南台灣新銷售據點，也正式宣布鱻果魚系列產品（生魚片及涮涮鍋魚片）開始在全臺上市銷售！

出席產品上架記者會的屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉與農委會水土保持局簡任正工程司陳明賢對於力佳綠能生技善盡社會責任、盡心照顧在地農漁民，深表讚許，並在品嚐肉質帶有檸檬香味的「鱻果魚」的生魚片及涮涮鍋魚片後，對「鱻果魚」鮮美口感讚許有加，極力推薦力佳綠能生技「鱻活一號」系列產品。

陳建翰總經理推薦自家的生魚片。圖／黃全興

力佳綠能生技總經理陳建翰表示，該公司耗費巨資建置海上箱網，模擬原始石斑生長環境，湍急的黑潮支流帶來純淨的海水，增加了箱網石斑魚的活動力，並使用高品質飼料，遵守養殖安全規範，嚴選認證合格加工廠，以最先進活凍超低溫-60度C急速冷凍！全程不使用人工添加劑，使魚體健康、肉質色澤光亮，膠質豐厚、Q彈味美，又無腥味，並成功外銷至美國、中國大陸等國際市場。

陳建翰說，「鱻活一號」為了做好市場區隔，採用純粹原料，並在陽光充足的國境之南，純淨無汙染的海水之環境，建立自有漁場，且嚴選頂級石斑魚種，從魚苗到成魚一條龍生產，並改變飼料配方，運用檸檬萃取作為飼料配方，有效去除魚腥味，並讓口感更Q彈味美，飼養出純粹的石斑魚等多項漁產品，也因此得以推出頂端消費市場的石斑魚生魚片及具有保健概念的「石斑魚精粹」產品。

「鱻活一號」南台灣市場新通路的平凡五金行，設於高雄市四維四路上，是一家日系精品食材超市，販售五種「金(精)品」食材：頂級肉品、空運活體海鮮、日本清酒、日本和菓子與進口調味料。店面一樓主要是超市營運的方式，消費者可以自由採購優質食材，而二樓則有開放式廚房，提供購買指定金色包裝肉品或活體海鮮的客人免費料理服務。