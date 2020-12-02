媽咪樂與您一同照顧毛小孩！動員港都的愛，暖心不間斷

港都電台每年舉辦的「動員港都的愛」公益活動，已邁入第26年，今年與公益單位台灣愛狗人協會、高雄市豐裕里及電影十二夜導演Raye分享為終結浪浪所做的努力，攜手邀請民眾參加11/29(日)舉辦的「守護毛孩」公益嘉年華，宣導「領養不棄養」、「貓狗結紮更健康」、「尊重生命」等重要觀念。

在地深耕24年的媽咪樂健康科技，也連續16年參加港都電台舉辦的「動員港都的愛」公益活動，媽咪樂期望能為社會善盡一份責任，為人們帶來健康安心的居家生活！媽咪樂特別指出毛小孩的居住環境清潔衛生很重要，更影響全家人的健康生活！提供S O P健康三步驟:

1.排泄物及時清理,保持衛生

2.清潔狗狗生活用品,避免細菌滋生

3.定期居家清潔,除塵殺菌提供定期提供居家清潔服務維護居家環境

「守護毛孩」公益嘉年華，11/29﹝日﹞下午1時，在漢神巨蛋戶外廣場熱鬧登場，舞台上有可愛逗趣的環保動物面具走秀、蘋果家族及身懷絕技的港都電台DJ群聯手愛心義演。現場規劃高雄市英勇的搜救犬隊救災示範表演及有獎問答。媽咪樂居家清潔教導簡單整理寵物的居家環境，讓民眾在遊戲中了解居家防疫清潔的重要性。媽咪樂現場活動『到媽咪樂居家清潔達人Facebook：#媽咪樂居家清潔達人#按讚成為粉絲，經現場人員確認即可獲得「超酵衣潔粒迷你包３入」一包！詳情請上媽咪樂網站查詢http://www.mommyhappy.com